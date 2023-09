En gylden mulighed for at sole sig i præsident Zelenskyjs popularitet er blevet en rigtig møgsag for den canadiske premierminister.

Derfor undskylder Justin Trudeau nu, at han og resten af det canadiske parlament hyldede en naziveteran under den ukrainske præsidents besøg i sidste uge.

»Alle vi, der var i parlamentet i fredags, fortryder bitterligt, at vi stod og klappede, også selv om vi ikke var opmærksomme på sammenhængen,« lyder det fra Trudeau.

Zelenskyj talte i Canadas underhus, og under hans besøg præsenterede formanden Anthony Rota en ukrainsk krigshelt.

Alle rejste sig og klappede af den 98-årige ukrainsk-canadiske Joraslav Hunka. Han blev hyldet som en krigshelt, der »kæmpede for Ukraines uafhængighed mod den russiske overmagt dengang og fortsætter med at støtte tropperne i dag«.

Det viste sig dog hurtigt, at det ikke kun er ukrainerne, der har haft Hunkas sympati i årenes løb.

Flere menneskerettigheds- og jødiske organisationer gjorde bagefter canadierne opmærksomme på, at Hunka som ung kæmpede for de tyske nazister som en del af en SS-enhed.

Både Trudeau og Zelenskyj mødte Hunka med stående ovationer.

Et forhold, som Trudeau nu undskylder.

»Det var en forfærdelig krænkelse af mindet om de millioner af mennesker, der døde i Holocaust«, sagde premierministeren ifølge det canadiske medie CBC News til en gruppe journalister onsdag.

Trudeau beklagede over for for Zelenskyj, at sagen nu bliver udnyttet i den russiske propaganda.

Premierministerens politiske modstandere har heller ikke været sene til at udnytte miseren.

»Den største enkeltstående diplomatiske pinlighed i Canadas historie,« kalder den konservative leder, Pierre Poilievre, det faktum, at det samlede parlament hyldede Jaroslav Hunka under præsidentens besøg.

Anthony Rota har taget ansvaret for episoden.

Tirsdag eftermiddag trak han sig fra sin post som følge af skandalen.