Taylor Swift har aflyst en koncert i Melbourne d. 5 november, men ingen kender den rigtige grund med sikkerhed.

29-årige Swift skulle have spillet til Melbourne Cup Day, der er et hestevæddeløbsarrangement.

Arrangørerne bag eventet har udtalt, at det er en ændring i Taylor Swifts Asien tour, der er skyld i, at hun ikke kan komme til Australien.

Coalition for the Protection of Racehorses, der er en aktivistgruppe mod, at heste bliver brugt i eventet, har dog muligvis tvunget Swift til at aflyse.

Taylor Swift har aflyst en planlagt koncert i Australien d. 5 november. Foto: DJ JOHNSON Vis mere Taylor Swift har aflyst en planlagt koncert i Australien d. 5 november. Foto: DJ JOHNSON

Aktivisterne er blandt andet imod arrangementet, fordi seks heste har mistet livet til Melbourne Cup Day siden 2013. Det skriver CNN.

Da Taylor Swift blev annonceret som hovednavn, opfordrede gruppen hende til at aflyse på deres Facebook-side.

Taylor Swift kan godt lide katte, og gruppen har derfor opfordret hende til at beskytte hestene på samme måde. De påpeger derudover, at hun har penge nok til at sige nej.

CNN har ikke fået en kommentar fra folkene omkring Taylor Swift, og den rigtige årsag til aflysningen kender man derfor ikke endnu.