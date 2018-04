I videoen herover kan du se politiets anholdelse af manden, der nu er sigtet for at stå bag varevogns-massakren.

Had til kvinder kan have været årsagen til, at en 25-årig mand dræbte fodgængere med sin varevogn i Toronto.

Hvad fik en 25-årige ung mand til at sætte sig ind bag rattet i en varevogn, træde på speederen og meje tilfældige og uskyldige mennesker ned? Angiveligt med det ene formål at dræbe så mange mennesker som muligt?

Det er fortsat en gåde for politiet i den canadiske storby Toronto, hvad motivet til mandagens varevogns-massakre er.

10 mennesker mistede livet, da køretøjet pludselig og uden varsel kørte ind i fodgængere, som gik på byens fortorv ved middagstid lokal tid. 14 personer blev såret.

Den 25-årige Alek Minassian. Den 25-årige Alek Minassian.

Kort efter tragedien identificerede politiet i byen den 25-årige Alek Minassian som den mistænkte gerningsmand. Han blev anholdt og fængslet af politiet.

Straks blev der spekuleret i, hvorvidt den unge mand havde forbindelser eller sympatier for ekstreme grupper eller terrorbevægelser, men det synes ikke at være tilfældet.

Foto: Cole Burston Foto: Cole Burston

Nu afslører Toronto Sun, at den 25-årige kort før angrebet lagde en kryptisk besked på sin profil på Facebook, hvor han hyldede den amerikanske massemorder Elliot Rodger, som i 2014 dræbte seks og sårede 14 nær et universitet i Californien, inden han tog sit eget liv. Minassian efterlod et brev, hvor han beskrev sin problematiske barndom og sit mislykkede forsøg på at få et forhold til en kvinde. Derfor ønskede han at straffe kvinder.

I opdateringen, som Facebook nu har slettet, kalder Alek Minassian Rodger for en 'Supreme Gentleman' og henviser til den såkaldte 'incel'-bevægelse, der er forenet omkring ufrivilligt cølibat og had mod seksuelt aktive kvinder.

Den amerikanske massemorder Elliot Rodger, som Alek Minassian hyldede umiddelbart før sin udåd. Foto: ROBYN BECK Den amerikanske massemorder Elliot Rodger, som Alek Minassian hyldede umiddelbart før sin udåd. Foto: ROBYN BECK

Politiet i Toronto har bekræftet, at Minassian har lavet et opslag, hvor han hyldede den amerikanske massemorder. Det får alverdens medier til at spekulere i, hvorvidt et indædt had til kvinder kan være motivet til massakren.

Foto: GEOFF ROBINS Foto: GEOFF ROBINS

Talsmand for politiet, Graham Gibson, har over for avisen The Star bekræftet, at hovedparten af ofrene for angrebet var kvinder, men han vil ikke umiddelbart konkludere, at det viser, at kvindehad er motivet til forbrydelsen.

Alek Minassian er ifølge Toronto Sun blevet beskrevet som en særling og en computernørd. Han blev fremstillet i retten i Toronto tirsdag.