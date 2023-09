Siden coronapandemiens udbrud i Kina har det været et mysterium, hvordan den verdensomspændende virus opstod.

Flere teorier er i spil, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) presser nu endnu en gang de kinesiske myndigheder til at dele information, der måske kan få de sidste brikker til at falde på plads.

I et interview søndag med Financial Times opfordrer generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus Kina til at lade forskere komme ind i landet og foretage undersøgelser.

»Vi presser Kina til at give fuld adgang, og vi beder lande om at bringe emnet på bane under bilaterale møder – at opfordre Beijing til at samarbejde,« siger han til mediet.

»Alle hypoteser er på bordet«

En vedvarende teori har gået på, at pandemien begyndte på et efterhånden berygtet mad- og dyremarked i millionbyen Wuhan, hvor virussen første gang blev opdaget i december 2019. Herfra skal den have muteret fra dyr til mennesker – og efterfølgende videre ud i verden, hvor den siden, ifølge Reuters, har været involveret i op mod syv millioner dødsfald.

En anden og nyere teori lyder, at virussen har spredt sig gennem et læk fra et laboratorium i Wuhan, hvor kinesiske forskere netop undersøgte forskellige varianter af coronavirussen.

Der findes, hvis man spørger i WHO, ingen konsensus, og det nager tilsyneladende fortsat organisationen.

»Alle hypoteser er på bordet. Det er WHO's udgangspunkt, og det er derfor, vi har bedt Kina om at samarbejde om det her,« sagde Ghebreyesus til Reuters i april.

»Hvis de gjorde det, ville vi vide, hvad der skete, eller hvordan det begyndte.«

WHO: Nye bekymrende tendenser

Anmodningen til Kina kommer, kort efter WHO har udtrykt fornyet bekymring over smittespredningen af coronavirus og således opfordrer til mere overvågning og flere vaccinationer.

»Vi fortsætter med at se bekymrende tendenser for covid-19 forud for vintersæsonen på den nordlige halvkugle,« sagde Ghebreyesus på et pressemøde 6. september ifølge Medwatch.

Samtidig har sundhedsmyndigheder og medicinalselskaber på tværs af verden haft travlt med at opdatere vacciner, så de kan bekæmpe nyere varianter af coronavirussen som den såkaldte XBB. 1.5.

Bekymringen hos WHO opstår især, fordi vintermånederne nærmer sig, udtalte WHOs tekniske leder i indsatsen mod covid-19, Maria Van Kerkhove, tidligere i september.

»Når vi kommer til koldere måneder – i nogle lande – har folk en tendens til at tilbringe mere tid indendørs sammen, og virus, der transmitteres gennem luften som covid, vil drage fordel af det.«