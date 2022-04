I takt med at krigens rædsel og overgrebene på civile står mere og mere lysende klart, rejser spørgsmålet sig om, hvorvidt Vladimir Putin og hans inderkreds skal og kan retsforfølges ved en senere lejlighed.

Der er næppe længere nogen tvivl om, at der er begået meget alvorlige overgreb mod civile, og at disse er brud på de traktater, Rusland selv har skrevet under på. De hæslige billeder og øjenvidneberetninger fra Butja, Mariupol, Irpin og Tjernihiv, er desværre bare en forsmag på, hvad vi må forvente de næste uger.

Jeg besøgte selv flere af forstæderne til Kyiv i ugerne op til krigen, og det er svært helt at forstå omfanget af ødelæggelserne og den brutalitet og ligegyldighed over for menneskeliv, som de russiske soldater har udvist.

Den tidligere tyske kansler, Gerhard Schröder, er mangeårig nær ven med Vladimir Putin. Der er stor debat om Tysklands forhold til Rusland netop nu. Foto: Peer Grimm Vis mere Den tidligere tyske kansler, Gerhard Schröder, er mangeårig nær ven med Vladimir Putin. Der er stor debat om Tysklands forhold til Rusland netop nu. Foto: Peer Grimm

Vilkårlige henrettelser, ydmygelser og voldtægter på civile, er dog langtfra en garanti for, at Putin og hans kumpaner vil blive retsforfulgt. Som nation bliver Rusland svær at dømme, da de har et permanent sæde i FNs Sikkerhedsråd, og kan og vil nedlægge veto over for ethvert sådant tiltag.

Rusland meldte sig i 2016 ud af Den Internationale Straffedomstol (ICC), hvor individer for krigsforbrydelser kan dømmes, så umiddelbart er der ikke udsigt til, at de ansvarlige for overgrebene slæbes til domstolen i Haag.

Nu, hvor det står klart, at Putin står i spidsen for et blodtørstigt og skånselsløst diktatur, er der god grund til også at vende sværdet indad og diskutere, hvordan, og i hvilket omfang, vi skal samarbejde med russerne i fremtiden.

Præsident Macron har altid ladet forstå, at han godt kan kommunikere med Vladimir Putin. Han prioriterede en virkningsløs mæglerrolle over sin egen valgkamp. Foto: HANNIBAL HANSCHKE Vis mere Præsident Macron har altid ladet forstå, at han godt kan kommunikere med Vladimir Putin. Han prioriterede en virkningsløs mæglerrolle over sin egen valgkamp. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Ophedede debatter om stater og statslederes helt ukritiske tilgang til Putins styre og metoder raser allerede. Ikke mindst i Tyskland, hvor den tidligere socialdemokratiske kansler Gerhard Schröder, der arbejdede hårdt på at sikre Nord Stream-gasaftalen med Putin, umiddelbart efter sin afgang blev udpeget til et lukrativt job i det russiske gasselskab Rosneft. Schröder sidder dag i bestyrelsen for russiske Gazprom. Han er også personlig ven med Putin.

Hvorfor lod tyskerne sig blive så afhængige af russisk gas? Hvorfor stoppede Angela Merkel ikke Nord Stream, da det stod klart, at Rusland på ingen måde var Vestens ven?

Denne diskussion fylder meget i de tyske medier, men også her i Frankrig er der godt gang i debatten før valget. Ukraines præsident, Zelenskyj, inviterede forleden Merkel og Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy til Kyiv for selv at vurdere resultatet af 14 års stiltiende accept af Putins styreform.

Angela Merkel var forbeholden over for Rusland og Putin, men er kommet under hård kritik for at have tilladt udbygningen ad Nord Stream-aftalen, der sikrer gas fra Rusland til Tyskland. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Angela Merkel var forbeholden over for Rusland og Putin, men er kommet under hård kritik for at have tilladt udbygningen ad Nord Stream-aftalen, der sikrer gas fra Rusland til Tyskland. Foto: JOHN MACDOUGALL

Tyskland samarbejde med Rusland på grund af skyld i forhold til Anden Verdenskrig og en lidt naiv tro på, at samhandel ville forhindre kriser og eventuel krig med Putins Rusland. Frankrig ønskede et EU, der ikke var i lommen på USA, og derfor var et godt arbejdsforhold til Rusland en fordel. Og man valgte at lukke øjnene for Putins åbenlyse overgreb på dissidenter og politiske modstandere.

I ugerne op til krigen var det præsident Macron, som gentagne gange tog turen til Moskva med beskeden om, at »jeg kan tale fornuft med Putin«. Men det kunne han som bekendt ikke, og nu truer hans naivitet og forsonende attitude over for Ruslands aggressivitet med at skade hans valgkamp.

Donald Trump er blevet kritiseret for sine rosende ord om Vladimir Putins dygtighed. Putin beskyldes for at have spillet en aktiv rolle i det amerikanske valg for ved flere lejligheder. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Donald Trump er blevet kritiseret for sine rosende ord om Vladimir Putins dygtighed. Putin beskyldes for at have spillet en aktiv rolle i det amerikanske valg for ved flere lejligheder. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Så sent som torsdag forsøgte Macron at argumentere for at åbne ny dialog med Putin, men Polens premierminister svarede skabt tilbage. »Ingen forhandlede med Hitler«, sagde Mateusz Morawiecki møntet på Frankrigs præsident.

Hans største konkurrent til præsidentembedet, Marine Le Pen, støttede ifølge lækkede dokumenter Ruslands annektering af Krim i 2014. Forholdet til Putin kan blive en varm kartoffel i slutspurten af den franske valgkamp.

I takt med at Ruslands krigsbrutalitet i Ukraine offentliggøres, vil et krav om et opgør med dem, der vendte det blinde øje til virkeligheden, formodentlig blive endnu mere markant. For slet ikke at tale om de europæiske politikere, der kaldte Putin for deres ven. Ruslands leder skal nok ikke forvente alt for mange julekort fra Europa i år.