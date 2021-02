På trods af, at hver tredje voksne englænder nu er vaccineret, at omkring 25 procent af beboerne i de store britiske byer menes at have haft covid-19, og at smitten og hospitalsindlæggelserne nu styrtdykker, så tør Boris Johnson til manges overraskelse ikke åbne samfundet helt op igen.

»Det er en forsigtig kurs, vi vælger. Vi kan simpelthen ikke tåle flere nedlukninger,« sagde premierministeren under et besøg på en skole i London tirsdag.

Den 8. marts skal børnene i skole igen, 29. marts må to husstande mødes og snakke sammen udendørs, og 12. april åbner butikkerne. Men England åbner først op for alvor 21. juni.

»Det er nu op til os allesammen at blive hjemme og så vidt muligt blive indendørs, indtil vi har fået fuldendt vores udrulning af vaccinationerne til alle. Jeg kan ikke engang love, at samfundet er helt åbent 21. juni. Men det er det i hvert fald ikke før,« siger sundhedsminister Matt Hancock til BBC.

Det er radikalt anderledes toner end dem, der kom fra den britiske regering i foråret 2020, hvor det britiske samfund forblev åbent, da resten af Europa lukkede ned. Resultatet dengang var en britisk smittebombe. Storbritannien har passeret de 120.000 døde i epidemien.

Dette forklarer måske til dels Boris Johnsons forsigtige tilgang nu. Men regeringens strategi understøttes også af førende britiske videnskabsmænd, der påpeger hvor hurtigt smitten bredte sig, da den engelske coronavariant B117 for alvor tog fat. Det er den, der nu også dominerer i Danmark

»Vi forventer, at skoleåbningen alene vil få smitten til at stige igen, og det er vigtigt, at vi ikke forpurrer resten af vaccinationsfasen. Vi skal have alle sårbare vaccineret, før vi for alvor kan åbne,« siger professor Neil Ferguson fra Imperial College til Times Radio.

Alle britiske skoleelever skal testes, før de begynder at gå i skole igen, og efterfølgende selvteste i hjemmet to gange ugentligt. Der er indikatorer, der peger på, at især børn og unge har været de primære spredere af den engelske variant.

Alle englændere over 50 forventes at være vaccineret allerede 15. april, og beslutningen om først for alvor at lukke barer, restauranter og rejsemuligheder op i juni blev mødt med hovedrysten af repræsentanter for den oplevelsesøkonomi, som er helt i knæ.

»Jeg ved ikke, hvordan vores erhverv skal kunne klare dette. Vi kan nu se frem til en periode med ængstelse over, om regeringen vil give os kunstigt åndedræt, indtil vi endelig får lov at lukke op til sommer. For får vi det ikke, så er gode råd dyre,« sagde Manchesters ansvarlige for nattelivsøkonomien, Sacha Lord, til The Independent.

Også dele af Boris Johnsons eget parti kræver åbning nu.

»Regeringen siger, at den følger videnskabelig data. Hvis det er sandt, så må den sætte os fri tidligere end lovet, hvis data understøtter dette,« siger formanden for den konservative genåbningsgruppe, Steve Baker.

Umiddelbart er det svært at se andet end, at covid-19-bølgen for nu er slået tilbage i Storbritannien. Boris Johnsons tøven i forhold til en ny genåbning er enten udtryk for, at brændt barn skyr ilden, eller en begrundet frygt for, at nye mutationer igen kan tvinge os i skjul, hvis vi haster den genåbning alle sukker efter igennem.

Det er i hvert fald tankevækkende, at et land, der er så meget længere fremme i forhold til vaccinationer end os i Danmark, stadig ikke tør lukke porten til en normal hverdag fuldt op.