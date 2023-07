Mystikken spreder sig om Sergej Surovikin.

For hvor er han? Hvad er der sket med ham?

I efterhånden halvanden uge har der ikke været livstegn eller en offentlig fremtræden fra manden, der går under tilnavnet 'General Armageddon' på grund af sin brutalitet.

Ikke siden Wagner-mytteriet.

Til gengæld har rygterne svirret om den russiske topmilitærmand, der tidligere har haft tætte forbindelser til Wagner-leder Jevgenij Prigozjin.

Sergej Surovikin. Foto: Gavriil Grigorov/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sergej Surovikin. Foto: Gavriil Grigorov/AP/Ritzau Scanpix

Og måske lidt for tætte, som der er blevet spekuleret i gennem de seneste 11 dage, hvor Sergej Surovikin har været sporløst forsvundet.

Det er både blevet rapporteret, at han skulle have haft kendskab til de spektakulære planer om oprøret mod den militære top – samt at han skulle være VIP-medlem af Wagner-gruppen.

Ligeledes har mediet The Moscow Times skrevet, at Sergej Surovikin skulle være blevet anholdt og være blevet anbragt i Lefortovo-fænglset.

Seneste officielle udmelding fra de russiske myndigheder om topgeneralen kom i netop den forbindelse i slutningen af juni.

»Repræsentanter fra et stort antal russiske og udenlandske medier har i de seneste dage ringet ret ofte til mig. De spørger: 'Er det sandt, at Surovikin er blevet varetægtsfængslet?',« som Alexey Melnikov fra den offentlige overvågningskomite har sagt ifølge det statsstyrede russiske nyhedsbureau Tass:

»Jeg svarer: Han er ikke i Lefortovo-fænglset eller i noget andet fængsel.«

Umiddelbart forinden – også 29. juni – afviste Putin-talsmanden Dmitrij Peskov at svare på spørgsmål om Sergej Surovikin.

Talsmanden ville ikke svare på, om 'General Armageddon' havde sagt op, om Putin stadig har tiltro til ham, om hans opholdssted.

»Jeg anbefaler, at I spørger forsvarsministeriet. Det er deres ansvarsområde,« lød det ifølge Tass.

Så seneste livstegn fra Sergej Surovikin er stadig fra lørdag 24. juni, mens Wagner-mytteriet stadig var i fuld gang.

Her optrådte han på en video, hvor han bad Jevgenij Prigozjin om at stoppe sin fremmarch mod Moskva og trække sig tilbage.

Siden har han altså selv – frivilligt eller ufrivilligt – trukket sig tilbage fra offentligheden.