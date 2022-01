Det lyder som begyndelsen på en gyserfilm.

En lastbil kom fredag kørende på en hovedvej i Mountour County i den amerikansk delstat Pennsylvania.

Den var på vej mod et laboratorium med levende last, da den forulykkede, hvorefter lasten slap ud og forsvandt i det efterfølgende kaos.

Men her stopper gyserfilmtankerne også. I lastrummet var hverken rumvæsner, farlige insekter eller blodtørstige hyæner. Der var til gengæld 100 aber.

Foto: Politi Vis mere Foto: Politi

Og fire af dem slap væk og blev hele lørdag eftersøgt i hele området med blandt andet helikopter. Hvilken abeart der er tale om, ved myndighederne ikke på nuværende tidspunkt, men politiet har delt et foto af et af de pelsede væsner i et træ.

Den er stadig – sammen med de tre andre – på fri fod.

Ser man derfor et lille dyr med ben og arme, hvorefter man udbryder: »Er det en abe?«, anbefaler myndighederne, at man holder afstand til dyret og ringer til politiet.

Det er endnu uvist, om aberne nyder deres frihed, eller om det bare er – ja – abekattestreger.