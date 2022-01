Internationale eksperter advarer om en forestående humanitær katastrofe med millioner af flygtninge i Europa, hvis Rusland angriber Ukraine.

Allerede på nuværende tidspunkt anslås det, at der er mindst 1,5 millioner internt fordrevne i Ukraine. Det er ofrene for den sidste krig med Rusland i 2014.

Mange af dem har hutlet sig igennem tilværelsen, siden de måtte forlade deres hjem. B.T. har talt med nogle af dem.

»Jeg havde ikke andet valg end at forlade Donetsk. Jeg har siden forsøgt at få hverdagen til at hænge sammen her i Kramatorsk, men det er ikke let, og jeg bor her kun, fordi det giver mig mulighed for at se min far, der stadig bor i Donetsk en gang om året,« siger Olga, som er i tyverne, til B.T.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har talt med de internt fordrevne i Ukraine. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har talt med de internt fordrevne i Ukraine.

Hun er en af de heldige, der har fået et job, men det er ifølge hende stadig en daglig kamp at skaffe penge nok til at brødføde sin datter.

Olga ville allerhelst genforenes med sin familie, men for mange er det ikke længere et spørgsmål, om de kan vende hjem til Donetsk. Det er snarere et spørgsmål, om de overhovedet kan blive i Ukraine, hvis Rusland angriber.

»Vi har selvfølgelig forsøgt at lave en evakueringsplan, fordi vi bor tæt på grænsen, og det er her, russerne vil komme først, hvis de kommer. Men hvor skal vi tage hen? Vi kender ikke nogen længere vestpå,« siger Ekatarina, som er mor til to og også bor i Kramatorsk, tæt på grænsen til Rusland.

Svaret på, hvor ukrainerne vil søge hen, ligger lige for. Ukraine har visumfri adgang til EU. Det kan og vil formodentlig betyde en sand menneskebølge af krigsflygtninge ind over EUs grænser.

Cirka 1 million flygtninge nåede Europa i forbindelse med krigen i Syrien. Antallet af flygtninge til EU kan blive mange gange højere, hvis Rusland angriber Ukraine. Foto: Sedat Suna Vis mere Cirka 1 million flygtninge nåede Europa i forbindelse med krigen i Syrien. Antallet af flygtninge til EU kan blive mange gange højere, hvis Rusland angriber Ukraine. Foto: Sedat Suna

»Forestil dig effekten på Ukraines befolkning, hvis der pludselig kommer billeder af brændende byer og lig på gaderne. Jeg er ikke ude på at true Vesten, men derimod bare åbne Vestens øjne mod, hvad der vil ske. En krig vil betyde millioner af flygtninge til Europa,« siger Ukraines ambassadør i London, Vadym Pristiko, til The Daily Telegraph.

Ambassadørens vurdering af sandsynligheden for et russisk angreb er på linje med Vestens, siger han. Men han advarer om, at alene frygten for et forestående angreb kan være med til at sætte gang i en flygtningebølge.

»Et af problemerne, vi står med nu, er, at Putin kan opnå en del af sit mål uden overhovedet at angribe. Hvis panikken breder sig i Ukraine, så vil investorer trække sig og økonomien gå i stå,« siger Vadym Pristiko.

Ukraines udenrigsminister er endnu mere specifik i sin vurdering af, hvad en krig med Rusland vil betyde for Europa.

En kvinde lægger blomster på de dødes grave ved højtideligholdelsen af 35-året for atomkatastrofen i Tjernobyl. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere En kvinde lægger blomster på de dødes grave ved højtideligholdelsen af 35-året for atomkatastrofen i Tjernobyl. Foto: VALENTYN OGIRENKO

»En storkrig i Ukraine vil skabe en krise i hele Europa. Vi vurderer, at det vil medføre mellem tre millioner og fem millioner flygtninge, der vil søge mod Europa,« siger udenrigsminister Oleksii Reznikov til Forbes.

Men situationen kan blive endnu værre, hvis russerne rammer et af de 15 fungerende atomkraftværker. Følgerne af atomkraftulykken på Tjernobyl i 1986 er ikke glemt.

»Hvis atomkraftværker rammes, er der næppe nogen tvivl om, at flygtningestrømmen vil blive endnu større. Vi vurderer, at op mod syv millioner ukrainere så vil flygte fra landet,« siger en canadisk talsmand i Ukraine til Forbes.

Langt de fleste ukrainere ønsker dog at blive i Ukraine. I den østlige del af landet er man blevet hårdhudet, når det gælder truslen østfra.

»Vi har vænnet os til at leve i skyggen af russisk aggression. Selvfølgelig er folk bekymrede, og vi har også mekanismer klar, hvis der kommer en storstilet invasion, så befolkningen kan evakueres. Men livet skal leves, og hverdagen går videre,« siger Sergii Legenskyi fra byrådet i byen Avdiikva, tæt på den russiske grænse, til B.T.

Både soldater og civile er klar til at forsvare Ukraine. Men antallet af flygtninge forventes alligevel at blive meget højt, skulle der komme krig. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Både soldater og civile er klar til at forsvare Ukraine. Men antallet af flygtninge forventes alligevel at blive meget højt, skulle der komme krig. Foto: VALENTYN OGIRENKO

Hvis forudsigelserne om antallet af flygtninge holder bare nogenlunde stik, så skal EU i den grad forberede sig på en stor humanitær opgave. I forbindelse med krigen i Syrien anslås det, at cirka 1 million syrere søgte om asyl i EU. Men forudsigelserne – hvis Rusland skulle invadere – er altså fem til syv gange dette antal.

Polen, Slovakiet, Ungarn og Rumænien deler alle grænse med Ukraine. Slovakiets forsvarsminister, Jaroslav Nad, siger, at selv en mindre væbnet konflikt vil medføre titusinder af flygtninge over den slovakiske grænse, og han siger, at Slovakiet lige nu forbereder sig på at kunne håndtere denne situation.

Slovakiet har ladet forstå, at alle ukrainere, der krydser grænsen i denne forbindelse, automatisk vil opnå flygtningestatus.