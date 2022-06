Lyt til artiklen

Selvom det bliver dyrere og dyrere at leve i Danmark, så er der ingen danske byer på listen.

Den globale mobilitetsvirksomhed ECA International har udgivet sin årlige liste over verdens dyreste byer at bo i.

Listen er udarbejdet på baggrund af flere faktorer, som for eksempel prisen på husholdningsartikler, husleje, offentlig transport og styrken af den lokale valuta.

Og førstepladsen for verdens dyreste by at bo i går til - for tredje år i træk - Hong Kong.

Hong Kong er verdens dyreste by at bo i, og byen får selskab af flere asiatiske byer på listen, som du kan se herunder: