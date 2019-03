Der er mistanke om, at der er løbet 42 millioner kroner gennem mistænkelige konti i en svensk storbank.

Hvidvaskjægeren Bill Browder anmelder den svenske storbank Swedbank til flere svenske myndigheder. Herunder myndigheden for økonomisk kriminalitet, rigspolitiet og anklagemyndigheden.

Det skriver det svenske medie Dagens Industri.

Tv-programmet Uppdrag Granskning på SVT satte i februar fokus på mistanke om hvidvask i Swedbank.

Programmet har undersøgt interne dokumenter fra banken, der knytter den til Danske Banks hvidvasksag i Estland.

Ifølge Uppdrag Granskning er der løbet 42 milliarder danske kroner gennem konti, der ser mistænkelige ud.

Transaktionerne er fra perioden, efter at Danske Bank købte sig ind i Baltikum, og indtil afdelingen for ikke-estiske kunder blev lukket i 2015.

Efterfølgende har Bill Browder meldt sig på banen og hævdet, at han har beviser for, at beløbet er endnu større, og at sagen trækker tråde til Danske Banks hvidvasksag.

Nu har hans undersøgelser således ført til en politianmeldelse.

- Vi beder de svenske myndigheder om at undersøge, hvordan banken har ageret, når de har taget imod disse penge. Har Swedbank anmeldt mistænkelige transaktioner?, siger han til Dagens Industri.

- Myndighederne, der bekæmper økonomisk kriminalitet, bør også undersøge, hvorvidt personale i Swedbank har bidraget til at hvidvaske penge.

/ritzau/