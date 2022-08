Lyt til artiklen

En hvidhval, også kendt som belugahval, er på vej op i den franske flod Sienen, og myndighederne overvejer nu, hvordan den kan reddes.

Den er normalt vant til langt koldere vand i de arktiske have. Det skriver BBC.

Hvidhvalen er sidst set nær en sluse ved Vernon. Den ligger omkring 70 kilometer nordvest for Paris.

For ikke at forstyrre hvalen, beder politiet offentligheden om at holde sig væk fra stedet. Hvalen ser for øvrigt ud til at være undervægtig.

En fransk brandmand kigger på sin skærm, der viser dronefotografier af belugahvalen i Seinen den 4. august 2022. Foto: PASCAL ROSSIGNOL Vis mere En fransk brandmand kigger på sin skærm, der viser dronefotografier af belugahvalen i Seinen den 4. august 2022. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

Eksperterne undrer sig over, hvordan hvalen er kommet så langt væk fra sit naturlige område.

»Vores opgave bliver nu at hjælpe med at få den til at spise, og at få den vendt om og til at søge tilbage til havet,« siger Lamya Essemlali til Reuters. Hun er forkvinde Sea Shepherd France.

Hun siger, at de ikke var en mulighed at tage dyret op af vandet. Det er for risikabelt.

Der er taget fotoer af hvalen, der svømmer langsomt i floden.

Der er ikke kommet noget overslag over hvalens størrelse. Men en voksen hvidhval kan blive over fire meter lang.

I maj i år blev en spækhugger fundet død, efter at være svømmet op i Seinen.