Mange af billederne er blevet ikoniske.

Store internationale medier har samlet dem op. Profiler på Twitter, Instagram og Facebook har vist dem igen og igen. Personerne på billederne er blevet hyldet.

Der er tale om hviderussiske kvinder, som gennem de udelange protester efter valget 9. august har indtaget en helt central rolle i demonstrationerne mod præsidenten Alexander Lukasjenko.

Baggrunden skal vi helt tilbage til før valghandlingen for at finde.

En kvinde forsøger at snakke med en maskekældt hviderussisk urobetjent. Foto: - Vis mere En kvinde forsøger at snakke med en maskekældt hviderussisk urobetjent. Foto: -

I ugerne og måneder inden valget blev den ene efter den anden af Lukasjenkos mandlige modkandidater anholdt.

Til sidst var der nærmest ikke flere.

Men så trådte Svetlana Tikhanovskaya ind på scenen. Og hun er begyndelsen på en fortælling om den kvindelige styrke i Hviderusland.

Hendes mand, bloggeren Sergej Tikhanovskij, er en af de mange, som er blevet anholdt af Lukasjenko-regimet.

Svetlana Tikhanovskaya til stort vælgermøde, da hun fortsat var i Hviderusland. Foto: SERGEI GAPON Vis mere Svetlana Tikhanovskaya til stort vælgermøde, da hun fortsat var i Hviderusland. Foto: SERGEI GAPON

Og derfor trådte hun pludselig frem som den mest prominente modstander til præsidentposten.

Flankeret af flere andre kvinder, blandt andet Maria Kolesnikova og Olga Kovalkova, bød hun Lukasjenko trods.

Og på den måde formåede hun at få titusindvis af hviderussere i gaderne rundt om i det østeuropæiske land.

Men da valgresultatet blev officielt, lød det på en rungende sejr til den mangeårige præsident Lukasjenko med mere end 80 procent af stemmerne.

Svetlana Tikhanovskaya (th) sammen med Maria Kolesnikova, der danner sit vanlige hjerte med hænderne. Foto: TATYANA ZENKOVICH Vis mere Svetlana Tikhanovskaya (th) sammen med Maria Kolesnikova, der danner sit vanlige hjerte med hænderne. Foto: TATYANA ZENKOVICH

Dagene efter var 100.000 i gaderne alene i Minsk.

Og det er her, kvinderne sidenhen har indtaget en central rolle.

Lukasjenko-styret har nemlig slået hårdt ned på de store demonstrationer. Anholdelser er sket i hobetal. Ofte sat i værk af maskerede mænd, som fører deres ofre ind i unummererede biler.

Historier om hårde forhør og tortur er ikke ualmindeligt fra folk, der er kommet tilbage.

En hviderussisk kvinde viser billeder af sårede demonstranter til en kampklædt betjent i Minsk. Foto: TUT.BY Vis mere En hviderussisk kvinde viser billeder af sårede demonstranter til en kampklædt betjent i Minsk. Foto: TUT.BY

Andre er aldrig dukket op igen.

Mange af dem har været mænd.

Billeder fra den hviderussiske hovedstad har igen og igen vist, hvordan kvinder siden er gået i vejen for politiet og maskerede betjente, når en anholdelse eller bortførsel var lige ved at finde sted.

Kvinderne har sagt nej.

Flere demonstrationer har også været rene kvinde-demonstrationer, hvor de danner folkekæder.

Samtidig har buskabet hele vejen været kærlighed og fredelige demonstrationer.

Ofte er de maskerede regeringsstyrker i gaderne blevet mødt med kram, blomster, bestemte og hårde ord fra kvinderne.

Oppositionslederen Maria Kolesnikovas varetegn er da også at danne et hjerte med sine hænder, når hun møder politi, demonstranter eller når hun er til pressemøde.

Maria Kolesnikova, a coordinator of Viktor Babaryko's campaign headquarters, makes a heart sign with her hands outside the headquarters of Belarus' Central Electoral Commission in Minsk on July 14, 2020. - The Belarus central electoral commission on July 14, 2020 refused to register the jailed main rival to President Alexander Lukashenko as a candidate for August's presidential polls. (Photo by Sergei GAPON / AFP) Foto: SERGEI GAPON Vis mere Maria Kolesnikova, a coordinator of Viktor Babaryko's campaign headquarters, makes a heart sign with her hands outside the headquarters of Belarus' Central Electoral Commission in Minsk on July 14, 2020. - The Belarus central electoral commission on July 14, 2020 refused to register the jailed main rival to President Alexander Lukashenko as a candidate for August's presidential polls. (Photo by Sergei GAPON / AFP) Foto: SERGEI GAPON

Netop Kolesnikova er dog siden selv blevet et offer for de maskerede mænd i gaderne.

Mandag blev hun ført bort af maskerede mænd og dukkede først op dagen efter ved den ukrainske grænse, hvor Lukasjenko-regimet havde forsøgt at deportere hende.

Kolesnikova formåede at rive sit pas i stykker og undgik derfor deportationen. I stedet sidder hun nu i Volodarka-fængslet i Minsk.

Hun er ikke den eneste af de førnævnte tre kvinder, som har opildnet de mange demonstranter, de hviderussiske myndigheder har slået ned på.

En gruppe hviderussiske kvinder danner fælles front med en maskeret Lukasjenko-betjent. Foto: STRINGER Vis mere En gruppe hviderussiske kvinder danner fælles front med en maskeret Lukasjenko-betjent. Foto: STRINGER

Olga Kovalkova er blevet deporteret fra Hviderusland, mens Svetlana Tikhanovskaya forlod landet dagen efter valget, som hun påstår at have vundet stort.

Alligevel marcherer de mange hviderussiske kvinder stadig i gaderne i deres fredelige protester.