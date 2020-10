Titusindvis af mennesker gik søndag gennem gaderne i Hvideruslands hovedstad, Minsk, med krav om, at myndighederne løslader politiske fanger i landet.

- Luk dem ud, lød det taktfast fra de mange aktivister, der samledes udenfor et af de fængsler, hvor en del demonstranter og andre af præsident Aleksandr Lukasjenkos politiske modstandere menes at være låst inde.

Det fik politiet til at bruge vandkanoner mod de mange demonstranter.

Sortklædte politifolk havde afspærret mange gader i Minsk, og flere metrostationer var lukket for at forhindre flere demonstranter i at komme frem.

Demonstranter gik i stort antal gennem gaderne i Minsk søndag. Ifølge oppositionelle medier var der over 100.000 mennesker med i demonstrationen, mens myndighedernes vurdering normalt er betydeligt lavere.

Ifølge nyhedsmediet Nexta, som støtter oppositionen, var der over 100.000 mennesker i Minsks gader.

Af dem er mindst 100 blevet anholdt, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Hvideruslands politi har ikke umiddelbart sat et tal på, hvor mange demonstranter der deltog i protesterne søndag. Men myndighedernes estimat er som regel betydeligt lavere end oppositionens.

Også andre byer i Hviderusland var præget af protester søndag.

Aktivister forsøger at bryde ind i en lastbil, som en vandkanon er monteret på, for at stoppe de kaskader af vand, som politiet sendte ud over demonstranterne i Minsk søndag.

Siden et omstridt præsidentvalg den 9. august har oppositionen protesteret i Minsk weekend efter weekend.

De officielle valgresultater viser, at Lukasjenko fik 80 procent af stemmerne. Men oppositionen er overbevist om, at der var tale om massiv valgsvindel.

Lukasjenkos styre har slået hårdt ned på demonstrationerne. Over 13.000 mennesker er blevet anholdt i løbet af de seneste knap to måneder. Mens nogle hurtigt løslades, sidder andre stadig tilbageholdt.

Centrale personer i oppositionen er flygtet ud af landet. Det gælder også Svetlana Tikhanovskaja, der stillede op mod Lukasjenko, og som ifølge oppositionen er den reelle vinder af valget.

/ritzau/Reuters