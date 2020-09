Mystikken har gennem det seneste døgn bredt sig omkring den hviderussiske oppositionsleder Maria Kolesnikova.

Først var hun meldt forsvundet. Så dukkede hun op. Nu er hun forsvundet igen.

Den litauiske udenrigsminister, Linas Linkevicius, slog alarm mandag.

»Et kynisk forsøg på at eliminere den ene modstander efter den anden,« lød det fra udenrigsministeren.

En klar henvisning til, at den sidste af de helt store oppositionsledere, der fortsat var at finde i Hviderusland, var forsvundet.

Maskerede mænd havde ført Kolesnikova ind i en unummereret bil.

Det skete sammen med tre andre medlemmer af oppositionens koordinationsudvalg, som var nedsat for at sikre en fredelig overgang efter valget 9. august.

Dengang lød den officielle melding fra det hviderussiske valgorgan, at den mangeårige præsident, Alexander Lukasjenko, havde vundet en kæmpe sejr.

Oppositionslederen Maria Kolesnikova ved et pressemøde i Minsk for få uger siden. Foto: VASILY FEDOSENKO

Mere end 80 pct. af stemmerne skulle præsidenten have fået ved valget i starten af august.

Men hurtigt dukkede beviser på massiv valgsvindel op.

Og allerede dagen efter måtte Lukasjenkos mest prominente modkandidat, Svetlana Tikhanovskaja, flygte til nabolandet Litauen. Selv om hun påråbte sig valgsejren.

I timerne inden hun dukkede op i Litauen, var Tikhanovskaja taget til et møde i netop det centrale valgorgan.

Svetlana Tikhanovskaya (venstre) sammen med Maria Kolesnikova inden valget 9. august. Foto: TATYANA ZENKOVICH

Pludselig kunne ingen få fat i hende.

Frygten nåede at sprede sig, inden hun dukkede op i nabolandet.

Mandag syntes derfor at brede sig et uhyggeligt deja-vu, da ingen havde hørt fra Maria Kolesnikova, som arbejdede tæt sammen med netop Svetlana Tikhanovskaja.

Tidligere er hobevise af demonstranter blevet bortført af ukendte mænd for siden at dukke op med voldsomme skader. Andre er aldrig dukket op.

En maskeret mand foran kvindelige demonstranter i Hviderusland. Foto: -

Kolesnikovas skæbne var dog en anden og meget mere dramatisk.

Tirsdag begyndte nyheden at blive spredt. Oppositionslederen var set ved den hviderussiske grænse til Ukraine. Angiveligt på vej over grænsen.

Men det var langt fra hele sagen.

For der var nemlig ikke tale om et flugtforsøg. Lukasjenkos mænd havde i stedet forsøgt at deportere Kolesnikova.

Den hviderussiske oppositionsleder Maria Kolesnikova her set ved en demonstration. Foto: TUT.BY

Det lykkedes med to af de personer, hun var blevet kidnappet med, Anton Rodnenkov og Ivan Kravtsov.

Men på ganske dramatisk vis formåede Maria Kolesnikova at undvige. Det skriver en række internationale medier, herunder det russiske nyhedsbureau Interfax, det uafhængige hviderussiske medie Nexta og britiske The Guardian.

Kolesnikova, som har nægtet at forlade sit hjemland trods trusler, nåede at rive sit pas i stykker. Og dermed var det ikke muligt at deportere hende.

Eller som den ukrainske viceindenrigsminister, Anton Geraschenko, skrev på Facebook, så lykkedes det Kolesnikova at undgå 'at blive smidt ud af sit hjemland med magt'.

Efter den dramatiske situation blev omtalt i verdenspressen, har de hviderussiske myndigheder været ude og bekræfte, at man har Kolesnikova i vartægt.

»Kolesnikova er tilbageholdt. Jeg kan ikke sige konkret, hvor hun befinder sig, men hun er tilbageholdt,« siger Anton Bychokovsky, en talsperson fra det hviderussiske grænsepoliti, til Reuters.

Endnu er Maria Kolesnikovas skæbne ukendt.