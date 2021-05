Efter at et Ryanair-fly blev tvunget ned over Hviderusland, har en række lande indført flyveforbud.

Den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja, advarer onsdag om, at en række flyveforbud gør det svært for oppositionskræfter at flygte fra Hviderusland.

Tikhanovskaja, der befinder sig i Litauens hovedstad, Vilnius, oplyser, at hun støtter EU-lederes beslutning denne uge om at forbyde fly fra det østeuropæiske land i EU's luftrum.

Men hun gør samtidig opmærksom på de konsekvenser, sanktionerne har.

- Hviderussere har ikke længere muligheden for at flygte fra Hviderusland, hvis de ønsker at undslippe regimet, siger hun.

- Vi arbejder på nødevakueringer af mennesker, der er udsat for undertrykkelse i Hviderusland.

Hun mener ikke, at hviderusserne kan "give andre end regimet skylden" for udviklingen.

Midnat mellem onsdag og torsdag blev Polen det seneste land, der lukkede sit luftrum for fly fra hviderussiske luftfartsselskaber som en del EU-sanktionerne.

Dermed er det ved at være temmelig vanskeligt for de hviderussiske selskaber at flyve til Europa.

Flyveforbuddene kommer efter en stærkt omstridt episode med et Ryanair-fly søndag.

Her gav Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, ordre til at tvinge et fly ned. Om bord var en kendt aktivist og kritiker, Roman Protasevitj. Han blev anholdt efter landingen i hovedstaden Minsk.

Lukasjenko, der har stået i spidsen for Hviderusland siden 1994, forsvarede onsdag sin beslutning om at tvinge flyet ned.

Han mener, at kritikere har overskredet "grænser for almindelig fornuft og menneskelig moral".

Tikhanovskaja har svaret, at det er Lukasjenkos styre, der er gået for langt.

Hun siger også, at internationale sanktioner bør "styrkes og udvides".

Da Lukasjenko i august 2020 blev valgt til sin sjette periode som præsident, vurderede udenlandske valgobservatører, at valget ikke var frit.

Lukasjenko slog efterfølgende hårdt ned på landets demonstranter, som sidste år gik på gaden og ønskede præsidentens afgang.

Menneskerettighedsorganisationer siger, at hviderussiske sikkerhedsstyrker har været ansvarlige for drab på demonstranter.

/ritzau/AFP