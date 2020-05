Rusland aflyste militærparade på 75-årsdag for sejren over Nazi-Tyskland, men ikke Lukasjenkos Hviderusland.

Trods coronakrise marcherede tusindvis af soldater lørdag gennem Hvideruslands hovedstad for at markere 75-årsdagen for Sovjetunionens sejr i Anden Verdenskrig.

På trods af mange advarsler fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og andre sundhedseksperter valgte den hviderussiske leder, Alexander Lukasjenko, at markere "Sejrsdagen".

Lukasjenko har styret landet med jernhånd siden 1994, og han har omtalt frygten for coronapandemien som en "psykose". Han har blandt andet udtalt, at Covid-19 kan klares med vodka, sauna eller ishockey.

Paraden i Minsk med tusindvis af soldater, kampvogne og kampfly blev overværet af mange civile, hvor kun få bar ansigtsmasker.

Lukasjenko var iført militæruniform og omgivet af generaler på sit podium. Han havde gjort det klart, at det ville være uacceptabelt for Hviderusland at aflyse paraden.

- Der vil være folk, som fordømmer os. Men vi havde simpelthen ikke andet valg end at gennemføre det, sagde han.

Iagttagere sagde, at Hvideruslands enegang også kunne være et udtryk for trods over for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det traditionelt gode forhold mellem Minsk og Moskva er blevet anspændt - nedslidt på grund af Putins beslutning om at nedtrappe subsidier og lån til nabolandet.

Rusland havde aflyst en planlagt militærparade på årsdagen for sejren over det nazistiske Tyskland.

I en tv-tale nævnte Putin ikke virusset, selv om Rusland har det femtehøjeste antal bekræftede infektioner på verdensplan ifølge en optælling fra Johns Hopkins Universitet i Baltimore, USA.Myndighederne i Moskva meddelte lørdag, at der er registreret yderligere 10.817 smittetilfælde. Syv dage i træk har antallet af nye tilfælde oversteget 10.000, og det samlede antal smittede i landet nærmer sig 200.000.

WHO har i appeller til myndighederne i Hviderusland opfordret landet til at tage en række skridt til at forebygge coronasmitte.

Der er 21.101 bekræftede tilfælde af coronavirustilfælde i Hviderusland. 121 er døde med corona. Flere iagttagere mener, at myndighederne i Minsk underdriver og skjuler de reelle tal.

Den tidligere sovjetrepublik har 9,5 millioner indbyggere. Officielt er dødstallet 1,3 per 100.000 indbyggere.

/ritzau/AFP