Olga Kovalkova blev lagt på bagsædet af bil og kørt til den polske grænse af milits. Melding om nye protester.

Den hviderussiske aktivist Olga Kovalkova, der er en del af ledelsen i oppositionen, dukkede lørdag op i Polen, efter at hun er blevet tvunget af myndighederne i Hviderusland til at forlade landet.

Samtidig meldes der lørdag om nye demonstrationer i Hvideruslands hovedstad, Minsk, mod præsident Aleksandr Lukasjenko og hans regime.

Kovalkova er en del af oppositionens koordinationsråd, der blev stiftet efter valget i sidste måned. Her svindlede Lukasjenko sig til en valgsejr ifølge oppositionen.

Det har siden ført til store demonstrationer i den tidligere sovjetrepublik.

Kovalkova blev 25. august idømt 10 dages fængsel. Hun fik af politiet besked på, at hun ville blive anholdt, hvis hun ikke forlod landet.

- Repræsentanter for militsen og indenrigsministeriet i Hviderusland opsøgte mig og sagde, at hvis jeg ikke gik med til at rejse, så ville jeg stå over for en langvarig anholdelse, fortæller hun fra Warszawa.

- De opsøgte mig i det center for tilbageholdte, hvor jeg blev holdt isoleret, og de gav mig en hat og et mundbind på og førte mig ud af fængslet. Jeg lå på et bagsæde så jeg ikke kunne se noget.

Hun blev ført til grænsen til Polen, hvor hun krydsede ind i nabolandet via grænseovergangen Kuznica-Brusgi.

