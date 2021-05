På vegne af "torturofre" fra Hviderusland har advokater lagt sag an ved føderal tysk domstol.

En gruppe på ti hviderussere har i Tyskland anlagt sag mod deres præsident, Alexander Lukasjenko. De anklager ham og medlemmer af hans regime for forbrydelser mod menneskeheden. Det siger advokater, som repræsenterer gruppen i Berlin til AFP.

På vegne af "torturofre" fra Hviderusland har advokaterne lagt sag an ved en føderal domstol i Karlsruhe mod Lukasjenko og andre hviderussiske sikkerhedsofficerer", hedder det i en erklæring.

De føderale myndigheder bekræfter, at de har modtaget sagsanlægget.

Advokaterne Mark Lupschitz, Onur Ozata, Roland Krause og Benedikt Lux siger, at de har dokumenteret over 100 eksempler på "vold, systematisk tortur og andre former for voldelige krænkelser" siden august sidste år under regeringens nedkæmpelse af protester mod påstået valgsvindel.

- Den siddende hviderussiske regering foretager en alvorlig undertrykkelse af dens egen befolkning med nedkæmpelse af oppositionen ved blandt andet vilkårlige anholdelser, politisk motiveret retsforfølgelse og andre former for undertrykkelse, siger advokaterne.

De tilføjer, at personer, som anlægger sag, alle har været fængslet og været udsat for grundløse anholdelser og været indespærret for små celler og køretøjer, hvor de er blevet fysisk mishandlet, ydmyget, truet, fornærmet og degraderet på forskellige måder.

Sagen er rejst på grundlag af principper om universel bemyndigelse, som tillader et fremmed land at føre sag i forbrydelser mod menneskeheden - blandt andet ved krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab -uanset hvor de er blevet begået.

Den tyske regering sagde i februar, at den var parat tli at tage imod et halvt hundrede af Lukasjenkos modstandere efter måneder med hård magtavendelse mod demonstranter.

Med udsigten til endnu en embedsperiode til præsident Aleksandr Lukasjenko efter valget i august gik mange tusinde af mennesker på gaden, hvor de kaldte stemmeoptællingen efter præsidentvalget for svindel.

Protesterne anses for at være den hidtil største trussel, som Lukasjenko har stået over for i sine 27 år i spidsen for landet.

Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja, der udfordrede Lukasjenko ved valget for otte måneder siden, er efterfølgende flygtet til Litauen.

