Amnesty International beskylder Hvideruslands myndigheder for at være skyld i 31-årig aktivists død.

Hvideruslands landflygtige oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja, opfordrer EU til at indføre sanktioner mod virksomheder, der støtter landets mangeårige leder, Aleksandr Lukasjenko.

Opfordringen kommer, efter at en 31-årig mand døde på et hospital torsdag aften. Han blev angiveligt overfaldet tidligere på ugen. Men omstændighederne omkring hans død er uklare.

Tikhanovskaja antyder, at den 31-årige mand, Raman Bandarenka, blev myrdet. Hun opfordrer til, at internationale eksperter foretager en uafhængig efterforskning af hans død.

I Hvideruslands hovedstad, Minsk, lægger folk blomster og tænder lys for ham lørdag.

Amnesty International beskylder også Hvideruslands myndigheder for at være skyld i Bandarenkas død.

- Der er kun i ringe grad eller ingen tvivl om, at han blev tævet af betjente fra sikkerhedsstyrkerne, som hundredvis af andre fredelige demonstranter, der er blevet angrebet for blot at hæve deres stemmer, siger Amnesty Internationals direktør for Østeuropa og Centralasien, Marie Struthers.

I forvejen har EU indført sanktioner mod flere embedsmænd i Hviderusland. Det gælder også den 66-årige Lukasjenko selv.

Han har ledet den tidligere sovjetstat med hård hånd i 26 år. Han har ry for at slå hårdt ned på enhver form for modstand.

I flere måneder har der hver weekend været store protester mod Lukasjenko og hans styre i Minsk og andre byer i Hviderusland.

Protesterne er rettet mod et omstridt præsidentvalg den 9. august. Ifølge de officielle resultater vandt Lukasjenko med omkring 80 procent af stemmerne mod Tikhanovskaja.

Oppositionen er overbevist om, at der er svindlet massivt ved valget.

Ifølge Tikhanovskaja er mindst 18.000 mennesker blevet anholdt, siden demonstrationerne begyndte. Men det vides ikke med sikkerhed, for Hvideruslands indenrigsministerium er holdt op med at lave statistikker på, hvor mange der bliver anholdt.

Tikhanovskaja har selv forladt landet og har opholdt sig i Litauen, siden hun officielt tabte valget.

Der er planlagt endnu en demonstration søndag.

