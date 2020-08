Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, står over for en reel modkandidat ved søndagens valg. Det er den politiske aktivist Svetlana Tikhanovskaja, som i løbet af meget kort tid er blevet oppositionens store stjerne. Hun siger, at hun venter, at Lukasjenko vil snyde ved valget. Sergei Gapon/Ritzau Scanpix