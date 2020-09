Maria Kolesnikova, der er kampagneleder for oppositionspolitikeren Viktor Babaryko, er blevet en af lederne af de igangværende protester mod Aleksandr Lukasjenkos regime i Hviderusland. Dette foto er taget under en demonstration i slutningen af juli. Hun blev fængslet for en uge siden efter at have modsat sig en tvungen udvisning af Hviderusland. Sergei Gapon/Ritzau Scanpix