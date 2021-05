Hvideruslands tidligere rød-hvide flag, som oppositionen bruger i stedet for det nyere rød-grønne flag for at vise modstand mod Lukasjenkos styre, hænger mellem de øvrige flag fra de lande, der deltager i et ishockeymesterskab i Letland. Det har vakt vrede i Hviderusland. Janis Laizans/Reuters