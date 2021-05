Angiveligt var det en bombetrussel, der fik Hviderusland til at sende et kampfly på vingerne og eskortere et Ryanair-fly til lufthavnen i Minsk søndag. Mens bombehunde gennemgik flyet og al bagage, blev den fremtrædende oppositionsaktivist og tidligere redaktør Roman Protasevitj anholdt. Mandag har Hviderusland læst op af en tekst, der angiveligt er sendt af den palæstinensiske gruppe Hamas. Uncredited/Ritzau Scanpix