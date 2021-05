Hviderussere bosat i Ukraine var mandag samlet foran den hviderussiske ambassade i Kijev for at protestere mod tilbageholdelsen af journalist Roman Protasevitj. Han befandt sig på et fly fra Athen til Vilnius, da flyet blev tvunget til at lande i Hvideruslands hovedstad, Minsk. Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix