»Jeg er en sort homoseksuel mand, og jeg kan personligt sige, at Obama ikke gjorde noget for mig. Mit liv ændrede sig kun en smule, og det var til det værre. Men alt er så meget bedre under Trump.«

Sådan skrev Dean Browning i et tweet, der siden er gået viralt – men nok af helt andre årsager, end han havde håbet.

Brownings tweet var et svar til en bruger, som havde lovprist Barack Obamas otte år som præsident. Brugeren havde kommenteret Bownings originale tweet, som lød:

»Det, Trump byggede op på fire år, vil Biden ødelægge på fire måneder.«

Dean Browning, former Lehigh County comissioner who seems to have forgotten to log into his burner account, was about 2,500 votes away from being the GOP's nominee in Pennsylvania's 7th Congressional district this year. pic.twitter.com/ftiY68wae6 — Jacob Rubashkin (@JacobRubashkin) November 10, 2020

Et ganske normalt tweet i denne tid fra en republikaner som Dean Browning, som ikke var langt fra at blive et sit partis kandidater til en plads i Kongressen.

Det kan man derimod ikke sige om svaret, hvor han beskrev sig som 'en sort homoseksuel mand'.

For som Dean Brownings eget profilbillede på Twitter viser, er han hvid af hudfarve – og ikke sort. På Brownings kampagneside, da han forsøgte at vinde en nominering til Kongressen, fremgår det da også, at Dean Browning har været gift med konen Cheryl i 32 år.

Brownings mildest talt besynderlige tweet har fået mange på det sociale medie til at latterliggøre den republikanske politiker.

Dean Browning som han ser ud i virkeligheden. Foto: Twitter Vis mere Dean Browning som han ser ud i virkeligheden. Foto: Twitter

»Foreviget på internettet,« skriver en bruger, som deler Brownings tweet. »Dean, jeg vil gerne høre mere om dit livsperspektiv som 'en sort homoseksuel mand', skriver en anden.

Men hvordan i alverden kunne Browning overhovedet få sig selv til at skrive og dele det tweet?

Flere brugere er overbeviste om, at den republikanske politiker må have en falsk Twitter-konto, hvor han udgiver sig for at være sort, men ved en fejl kom til at poste det nu berømte tweet fra sin officielle konto i stedet.

Browning har selv reageret på miseren, og hans forklaring er en helt anden.

I et nyt tweet hævder Browning, at han havde citeret en besked, han havde fået af en følger – selvom det ikke fremgik af det famøse 'Jeg er en sort homoseksuel mand'-tweet.

»Beklager, at konteksten ikke var tydelig,« skriver Dean Browning.

I det nye tweet argumenterer han også for, at der faktisk er en del sorte og homoseksuelle, som stemte på Donald Trump, men ikke tør sige det offentligt.