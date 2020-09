En professor i afrikanske og latinamerikanske studier står nu frem og fortæller om en omfattende løgn, hun har båret på gennem hele sin karriere.

Professoren, der er tale om, er Jessica A. Krug, er assisterende professor på George Washington University, hvor hun har studeret og skrevet om Afrika, latinamerika, identitet og etniciteters ufrivillige geografiske adspredelse. Alt imens hun har foregivet at være sort og af latinamerikansk herkomst.

Men det er løgn. Det hele er løgn. I torsdag afslørede hun i en artikel, at hun i virkeligheden er hvid. Det skriver CNN.

»I et eskalerende omfang igennem mit voksenliv, har jeg undgået at udleve mit liv som en hvid jødisk barn fra Kansas' forstad. Det har jeg gjort gennem en opdigtet identitet som sort, hvilket jeg ikke har haft nogen ret til at gøre. Først, Nordafrikansk sort kvinde, så som sort af amerikanske oprindelse, og så sort af caribisk oprindelse fra the Bronx (hårdt område med ghettoer og kriminalitet i New York red.),« skrev hun i artiklen.

I artiklen anerkender Jessica A. Krug, at hun på ingen måde har ret til at påtage sig disse identiteter og kalder det indbegrebet af vold, tyveri og kulturel appropriation (at tage del i en kultur, man ikke er en del af, red.).

Herefter undskylder hun for i lang tid at have udgivet sig for at være en, hun ikke er - for sin 'sorte caribiske identitet' som hun selv beskriver det. Hun er nu klar over, at det er forkert, uetisk, amoralsk og anti-sort.

Udmeldingen om den falske sorte identitet har chokeret Jessica A. Krugs studerende. En førsteårselev fra Georg Washington fortæller, at hun blev undervist i historie af Jessica A. Krug i foråret 2019.

Dengang var Jessica A. Krug en af hendes yndlingsunderviseer og synede som en energisk sort kvinde, der ikke undskyldte for, hvem hun var. Hun kom til time i høje hæle, store øreringe og leopardprint på tøjet.

I dag er den studerende, Anmol Goraya, dybt chokeret over, at Jessica A. Krugs ophav er en løgn.

Når Anmol Goraya kigger tilbage, er der dog ting, man burde have lagt mærke til. For eksempel skiftede stedet, hvor Jessica A. Krug var fra, jævnligt. Nogle gange var hun fra Den Dominikanske Republik, andre gang fra Puerto Rico og selvfølgelig fra the Bronx. Alligevel tænkte den studerende aldrig, at lærerinden løj.

Folk på Twitter raser også over Jessica A. Krugs løgn. Her skriver flere, at hun som falsk sort kvinde, der er ansat på et universitet, tager muligheden fra andre sorte.

George Washington University kigger nu på sagen, fortæller en talsperson derfra, men de kan ikke kommentere yderligere på sagen.