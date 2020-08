Psykiske lidelser, indlæringsproblemer, nyresvigt. I værste fald: For tidlig død. Det er blot nogle af de konsekvenser, blyforgiftning kan have.

Herhjemme er blyforgiftning ikke udbredt, men det er den andre steder i verden. Faktisk anslår FN, at hvert tredje af verdens børn har så meget bly i blodet, at det er skadeligt.

Det sker i en ny rapport udviklet i et samarbejde mellem FN's børnefond Unicef og Pure Earth.

Heri fastslår forskere på baggrund af målinger fra Institute of Health Metrics Evaluation (IHME), at op mod 800 millioner børn på verdensplan har for høj koncentration af bly i blodet.

Omtrent halvdelen af disse børn bor i det sydlige Asien.

Den såkaldte grænseværdi for blyindhold i blodet ligger på 50 mikrogram bly per liter blod.

Har man en højere koncentration, kan det i værste fald have dødeligt udfald, forklarer administrerende direktør hos Unicef, Henrietta Fore, i en pressemeddelelse.

»Med få tidlige symptomer gør bly ubemærket stor skade på børns helbred og udvikling - muligvis med fatale konsekvenser.«

Rapporten, som blev udgivet torsdag under navnet 'The toxic truth', er den første af sin slags. Hidtil har problematikkens størrelse altså været ukendt.

»Nu, når vi ved, hvor omfattende blyforgiftning er, og da vi kender dens ødelæggende effekt på folks liv og hele samfund, må vi sætte ind omgående for at beskytte børnene,« siger Henrietta Fore på den baggrund.

Når det netop er børn, der er i fokus, er det, fordi blyforgiftning er særligt farlig for børns hjerner, fordi de endnu ikke er færdigudviklede.

Det kan give børnene livslange neurologiske, kognitive og fysiske problemer.

Udfordringerne med blyforgiftning er dog ikke uløselige, mener hverken Unicef eller Pure Earth.

Og løsningen, den er simpel. Det handler om oplysning. Sagen er nemlig, at mange slet ikke ved, at bly er en kraftig nervegift.

Det betyder, at arbejdere i Sydasien håndterer bilbatterier på en måde, som ikke er forsvarlig, og blyet ender derfor i jorden - og siden i mennesker.

I andre tilfælde ender batterierne i ovne, og dampene herfra er skadelige.

»Den gode nyhed er, at bly kan blive genbrugt på en sikker måde uden at udsætte arbejdere, deres børn og andre folk for forureningen,« lyder det fra Richard Fuller, der er præsident i Pure Earth.

»Man kan uddanne folk i farerne ved bly og give dem muligheden for at beskytte dem selv og deres børn. Afkastet ville være enormt; forbedret sundhed, øget produktivitet, højere IQ, mindre vold og en lysere fremtid for millioner af børn på Jorden.«