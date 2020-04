Efter tæt på 10 dages brand nær Tjernobyl i det nuværende Ukraine er skovbrandene nu ved at være slukket. Men de har taget omkring 30 procent af turistattraktionerne med sig i flammerne.

Der er dog ikke så meget grund til at fortvivle. De vigtigste erindringer om den atomkraftulykke, som ramte værket i det daværende Sovjetunionen lørdag den 26. april 1986, står der endnu.

Det gælder kontrolrummet til reaktor nr. 4, som var rammen om den nukleare nedsmeltning. Selve kraftværket og byen Pripyat i nærheden er alle sluppet for branden.

»Vi har mistet nogle steder, men de er ikke blandt de mest centrale for Tjernobyl,« siger Serhiy Murnyi, der er direktør for turoperatøren Chernobyl Tour til Forbes. »Men alligevel får ødelæggelserne mit hjerte til at bløde.«

En geigertæller måler radioaktiviteten ved branden nær det tidligere atomkraftværk Tjernobyl. Foto: STRINGER

Brandene, der startede den 4. april, er næsten blevet slukket, da området blev ramt af heftigt regnvejr den 14. april.

Flere end 500 brandfolk, 124 brandbiler og adskillige helikoptere var tirsdag stadig i gang med efterslukningen, oplyser redningstjenesten.

Adskillige forladte landsbyer i den nuværende eksklusionszone, hvor der er adgang forbudt på grund af strålingsfare, er brændt ned under skovbranden.

Den tidligere sovjetiske ungdomslejr 'Izumrudnoe', der var en samling flotte træhuse i skoven, er også gået til i flammerne. I disse huse boede de første til at bekæmpe katastrofen i 1986.

Branden havde godt fat i skoven nær Tjernobyl, da den var på sit højeste. Politiet i Kiev har den 6. april anholdt en mand for at sætte ild til skoven. Foto: VOLODYMYR SHUVAYEV

Tjernobyl var stedet, hvor verdens største atomkraftulykke fandt sted. Den fjerde reaktor smeltede ned under et eksperiment og spredte radioaktivt materiale over det meste af Europa.

Siden da er stedet blevet en vigtig turistattraktion.

Kraftværket blev lukket efter katastrofen, og det har åbnet sig for turisterne i 2011. Miniserien 'Chernobyl' på tv-kanalen HBO om katastrofen, der havde premiere i 2019, gav Tjernobyl endnu mere vind i sejlene som turistattraktion.

Sidste år besøgte 124.000 turister stedet.