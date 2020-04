Antallet af smittede med coronavirus er nærmest eksploderet i Singapore. Men det er blandt de fattigste arbejdere, at smitten spreder sig.

Bystaten, der indtil den 15. marts kun havde 200 inficerede med covid-19, er de seneste fire dage vokset med over 4.000 tilfælde.

Nu er der over 10.000 smittede med virus i byen, og næsten alle de nyeste tilfælde er blandt de relativt fattige migrantarbejdere fra Bangladesh. De bor i sovesale rundt omkring i byen.

Kun 15 tilfælde af de 1.016, der blev rapporteret som nye ved middagstid onsdag, er fastboende singaporeanere. Det siger myndighederne, skriver Bangkok Post.

Der deles mad ud til migrantarbejderne fra Bangladesh, der bor i sovesale i Singapore. Foto: EDGAR SU

At antallet af syge migranter er så stort - der bor 200.000 mennesker i sovesalene - har kompliceret arbejdet med at begrænse smittespredningen. Der bor adskillige flere end 10 mennesker på hver sovesal.

Regeringen vil stoppe migrantarbejdernes adgang til og fra sovesalene.

»Det store antal af smittede på disse sovesale er et alvorligt problem,« sagde premierminister Lee Hsien Loong til befolkningen tirsdag. »Vi tester aggressivt for at finde ud a,f hvor meget smitten spreder sig.«

Den første, der blev smittet med coronavirus blandt Singapores migrantarbejdere, var en 39-årig mand fra Bangladesh. Han blev kaldt 'patient 42', og han blev smittet i februar. Det skriver The Guardian.

En migrantarbejder taler i telefon, mens han er i karantæne. Foto: EDGAR SU

Det lykkedes myndighederne at finde de 19 mennesker, han havde haft kontakt med, og de blev alle testet. Men Singapore var langsomme til at teste i de overfyldte sovesale.

Det førte til et større udbrud.

Det menes, at mindst en tredjedel af de inficerede i Singapore er arbejdere fra Bangladesh.

I et forsøg på at gøre chancen for en infektion mindre er tusinder af arbejdere blevet flytter til tomme lejlighedsblokke. Adskillige af sovesalene er sat i karantæne.