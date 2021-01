En storstilet klapjagt på medvirkende i optøjerne i Washington, D.C. 6. januar er i gang. Mere end 100 er anholdt – mange er medlemmer af højreekstremistiske militser.

Washington, D.C., der den seneste uge mest har lignet en belejret by med 25.000 nationalgardister udkommanderet, et hav af militærbiler, betonblokke og pigtrådshegn, begynder nu at vende tilbage til hverdagen.

Der er igen biler i gaderne, butikkerne har fjernet barrikaderne for vinduerne, og mange begynder at åbne igen.

De af byens beboere, som B.T har talt med, har været rystede over, at det skulle være nødvendigt at forvandle deres by til et fort.

Medlemmer af Nationalgarden under en rundvisning i den amerikanske kongresbygning. Foto: Brandon Bell Vis mere Medlemmer af Nationalgarden under en rundvisning i den amerikanske kongresbygning. Foto: Brandon Bell

»Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve ikke at kunne gå frit, hvor jeg vil, i min egen by. Det har faktisk været en skræmmende oplevelse,« sagde Marc Bonnetti, da B.T. fredag gik forbi hans bageri i det indre Washington. Han var ved at fjerne skodderne for vinduerne.

Washington slap gennem indsættelsen af Joe Biden uden skrammer, men nu melder hverdagen sig med det svære spørgsmål: Er faren for optøjer og vold nu overstået?

Det umiddelbare svar må være ja. FBI har allerede foretaget over 100 anholdelser i forbindelse med stormen på Kongressen 6. januar.

Men foruroligende informationer om højreekstremistiske gruppers detaljerede langtidsplanlægning skaber uro omkring Joe Bidens nye administration.

Fra stormen på Kongressen 6. januar. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP Vis mere Fra stormen på Kongressen 6. januar. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP

»Dette er første skridt for os til at forstå, i hvilket omfang der var tale om en sammenhængende sammensværgelse,« udtaler en repræsentant for statsanklageren til Washington Post.

Mindst lige så bekymrende er det, at hver femte, der nu er anholdt, har forbindelse til militæret, enten i aktiv tjeneste eller som veteran.

»Dræb senatorerne. Hvis nogen har en pistol, så giv mig den – så tager jeg derhen og dræber dem,« sagde en mand fra New York i en video på en lukket side på et socialt medie ifølge FBI.

Myndighederne har arresteret Thomas Edward Caldwell, en 66-årig leder af Oath Keepers – en ekstremistisk militsgruppe. Caldwell, der tidligere har tjent i flåden, skulle ifølge anklagerne stå bag et netværk, der var med til at koordinere angrebet på Kongressen. Ifølge myndighederne har de konfiskeret detaljerede planer for angrebet.

Medlemmer af Oath Keepers udgjorde beskyttelse for Roger Stone, som før jul blev benådet af Donald Trump, dagen før stormen på Kongressen. Foto: JIM URQUHART/Reuters Vis mere Medlemmer af Oath Keepers udgjorde beskyttelse for Roger Stone, som før jul blev benådet af Donald Trump, dagen før stormen på Kongressen. Foto: JIM URQUHART/Reuters

»Vi er 30-40 stykker. Vi holder os tæt sammen og holder os til planen,« sagde Jessica Watkins, en 38-årig veteran fra hæren, under stormen på Kongressen, ifølge retsdokumenter, som Washington Post har set.

Oath Keepers er blot en af mange aktive militsgrupper i USA. Alene den skulle bestå af flere tusinde mennesker i området omkring North Carolina. De anerkender ikke Joe Bidens valgsejr og skal have diskuteret muligheden for også at storme kongresbygningen i Ohio.

Præsident Biden har siden sin indsættelse indikeret, at han vil forsøge at hele den splittede nation, og at han vil være præsident for alle amerikanere – også for dem, der ikke stemte på ham.

Men den forestående rigsretssag mod Donald Trump, der begynder allerede 9. februar, vil formodentlig igen skabe spændinger mellem det flertal, der stemte på Joe Biden, og det meget store mindretal, der fortsat mener, at Donald Trump blev franarret sin valgsejr.