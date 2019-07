Over 15.000 personbiler blev nyregistreret i Norge i juni. Heraf var næsten hver anden en elbil.

Næsten hver anden nyregistrerede personbil i juni i Norge kører udelukkende på el. Og hver anden af disse var en Tesla.

Det viser tal fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

I alt blev der registreret 15.352 nye personbiler i juni.

Heraf var de 7428 med nuludslip. Det er en stigning på 87 procent i forhold til juni 2018.

13,5 procent af de nye biler kører udelukkende på diesel, men 16 procent er udstyret med en benzinmotor.

- Dette lover godt for Stortingets mål om et 100 procent fossilfrit salg af nye biler i 2025, men at bevæge sig fra 50 til 100 procent på seks år sker ikke af sig selv, siger Petter Haugneland, der er vicedirektør i Elbilforeningen.

Han advarer samtidig om, at salget af elbiler vil gå ned, hvis politikerne fjerner fordelene ved at købe de mere miljøvenlige biler.

En tidligere rundspørge fra foreningen viser, at rabatter og fritagelse for bompenge er blandt de vigtigste årsager til, at så mange nordmænd køber elbiler.

Med de friske tal for juni viser status for første halvdel af 2019, at der blev registreret 78.209 nye personbiler i Norge.

Heraf var de 12.605 en Tesla. Det svarer til en markedsandel for det amerikanske bilmærke på 16 procent. Andelen af elbiler var 45 procent.

/ritzau/NTB