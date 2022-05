Premierminister Boris Johnson er endnu engang havnet i fedtefadet. Lækkede billeder fra Downing Street viser, at han var til stede ved en af de fester, han har sagt, han ikke kendte til.

Der var akut krisemøde i det britiske regeringskabinet tirsdag. Mandag aften afslørede ITV nemlig stærkt kompromitterende billeder af Boris Johnson med et glas champagne i hånden. Boris Johnson ser på et af billederne ud til at udbringe en skål.

På bordet foran premierministeren står flere flasker vin, en flaske champagne og det, der ligner en flaske Gin, der er to tredjedele tom. Problemet er, at datoen for billederne er den 13. november 2020. Midt i en total nedlukningsperiode iværksat af Boris Johnson den 31. oktober 2020.

Boris Johnson, der ellers så ud til at være sluppet fra en længere politiundersøgelse med »kun« én bøde for sin deltagelse ved en af de tilsyneladende mange ulovlige fester i og omkring Downing Street under covid-nedlukningen. Men nu trækker billederne igen tæppet væk under premierministeren.

Adspurgt i Parlamentet, om han kendte til denne farvelfest for Johnsons kommunikationschef, afholdt den 13. november, svarede Boris Johnson:

»Nej, jeg kender ikke til det, og hvis en sådan begivenhed har fundet sted, er jeg sikker på, at alle regler er blevet overholdt.«

Dermed har Boris Johnson muligvis løjet over for Parlamentet, og har man det, så er forståelsen i britisk politik, at så går man af.

Selv en af Boris Johnsons tro væbnere, transportminister Grant Shapps, kunne tirsdag ikke skjule sin ærgrelse.

»Hør her, jeg kan ikke sige andet, end at jeg naturligvis er skuffet over at se, hvad der skete i Downing Street. Politiet har uddelt bøder, fordi det ikke var i orden,« sagde Shapps på BBC Radio 4 tirsdag morgen.

Krisemøde i Downing Street tirsdag morgen. Regeringskabinettet er samlet, blandt andet for at diskutere de lækkede billeder af premierministeren.

Andre af Boris Johnsons partimedlemmer var endnu mere direkte i deres fordømmelse.

'Det er min overbevisning, at premierministeren har vildledt Underhuset fra talerstolen. Gør man det, skal man træde tilbage,' skrev den konservative parlamentariker, Sir Roger Gale, på Twitter tirsdag.

Denne uge udkommer den længe ventede Sue Gray-rapport, der har undersøgt de mange ulovlige fester, kendt som Partygate. Indtil nu var det forventet, at Boris Johnson også ville overleve denne rapport, fordi han kun har modtaget én bøde. Men hvis det viser sig, at han har vildledt eller løjet over for Parlamentet, så er det straks en anden sag.

To spørgsmål trænger sig nu på. Hvem har lækket billederne, og hvorfor gav politiet ikke Boris Johnson en bøde for det, der ligner en klar lovovertrædelse?

Boris Johnsons tidligere, særlige rådgiver Dominic Cummings har været bemærkelsesværdig aktiv i sin fordømmelse af premierministeren. 'Disse billeder beviser uden skyggen af tvivl, at premierministeren har løjet over for både Underhuset og politiet,' skriver Dominic Cummings i sin blog.

Selvsamme Cummings forudså før offentliggørelsen af de lækkede billeder, at noget sådant ville finde sted.

Lækket kan godt stamme fra ham. Han er blevet fjende med sin tidligere arbejdsgiver, og han har svoret at bringe premierministeren til fald. Men sandheden er, at BoJo har mange fjender i eget parti og færre og færre venner.

Det andet spørgsmål er, hvordan i alverden The Metropolitan Police, der lige har afsluttet en politiundersøgelse, kan have overset de klare lovbrud, der tilsyneladende bliver begået af premierministeren på billedet?

»Det er vigtigt, at politiet nu forklarer, hvordan de er kommet frem til deres konklusioner. Det her gælder politiets integritet. Vi skal kunne stole på politiets uafhængighed,« siger Londons Labour-borgmester, Sadiq Khan, til The Guardian.

Ifølge The Daily Telegraph så er der blevet uddelt bøder til deltagerne i denne ulovlige fest, men politiet har end ikke bedt premierministeren om at forklare sin tilstedeværelse.

I selvsamme konservative avis, der ellers har været en fast BoJo-støtte, lyder overskriften på en artikel i tirsdagens avis:

»Seneste Partygate-billeder efterlader Boris uden noget sted at gemme sig.«

Boris Johnson er tilbage fra asken og i ilden.