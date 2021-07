»Jeg tror aldrig, hele sandheden kommer frem. Men jeg har et godt bud på, hvem der står bag mordet,« siger filminstruktøren Asger Leth til B.T.

Det kunne være en scene fra 'Narcos' og James Bond. Men på trods af, at der hele tiden kommer nyt ud om det spektakulære mord på Haitis præsident, Jovenel Moïse, så er der her en uge efter stadig mange flere spørgmål end svar.

Præsident Moise blev myrdet i sit private hjem midt om natten onsdag 7. juli. Den officielle historie er, at 28 bevæbnede mænd trængte ind i præsidentens hjem under påskud af at være amerikansk narkopoliti (DEA). Denne gruppe bestående af to amerikansk-haitianere og mere end 20 colombianske lejesoldater dræbte ifølge denne udlægning præsidenten med mindst 12 skud.

Efterfølgende stak gruppen af og var under højdramatiske omstændigheder involveret i en shootout med haitianske sikkerhedsstyrker. Flere døde der, og andre overgav sig, men det lykkedes resten af søge tilflugt på Taiwans ambassade ved at kravle over muren til ambassaden.

Tæt bevogtning af regeringsbygningen efter sidste uges dramatiske hændelser. Foto: Orlando Barría

Flere af de overlevede fortæller nu, at de troede, de var blevet hyret ind til at beskytte en højtstående person, og at de ikke er lejemordere, men arbejder som sikkerhedsvagter eller tolke.

Asger Leth, der har nært kendskab til Haiti, har lavet film om landet og kender de lokale politikere, hæfter sig ved, at der er mange puslespilsbrikker i historien, som simpelthen ikke passer.

»Alt i Haiti har noget fiktion over sig. Det er ganske enkelt et mere absurd og skørt sted end næsten alle andre, og derfor skal man ikke nødvendigvis tro på det, man hører. Det er lidt ligesom en russisk babusjkadukke. Inde i dukken gemmer der sig en ny mindre dukke. Men i Haiti bliver dukkerne bare ikke altid mindre. Nogle gange er det større dukker, der gemmer sig i næste lag,« siger Asger Leth til B.T.

Den danske filminstruktør Asger Leth har nært kendskab til Haiti. Foto: Mads Claus Rasmussen

Asger Leth understreger, at man bør se på, hvem der havde noget i klemme eller stod til at nyde gavn af, at præsidenten blev fjernet.

»Det er meget svært at vide, hvad der egentlig skete, og hvem der stod bag, men hvis du spørger mig, så tror jeg, det er en af landets rigeste, en milliardær, som jeg vil helst ikke vil sætte navn på, der står bag. Denne milliardær har de seneste år måske finansieret op mod halvdelen af de bevæbnede bander, der hærger hovedstaden, Port au Prince, og har gjort det næsten umuligt at bevæge sig rundt i byen. Det har han gjort for at destabilisere den siddende præsident. Den nu afdøde præsident Moïse lod i foråret forstå, at nogen burde henrette en vis milliardær, hvis der nogensinde skulle blive fred igen,« siger Asger Leth.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil Asger Leth ikke sige navnet på milliardæren, men det er med al sandsynlighed Reginald Boulos, han refererer til. Milliardæren, der tidligere har samarbejdet med den myrdede præsident, men som blev uvenner med ham i 2016. Han er nu selv præsidentkandidat. Selvsamme Boulos hyrede i øvrigt 48 timer før mordet en lobbyist til at pleje sine interesser i Washington.

Reginald Boulos er en af Haitis ti rigeste mænd og mangemilliardær. Han er en driftig forretningsmand, der nu har ambitioner om at blive Haitis præsident. Han har været afhørt i forbindelse med præsidentmordet.

»For de fleste haitianere er den mest sandsynlige forklaring på mordet, at denne milliardær står bag. En af de få politikere, der har turdet udtale sig om det, Stephen Benoit, understreger også, at det har været en dyr operation at få alle disse folk ind i landet. Denne milliardær har både midlerne og motivet,« siger Asger Leth til B.T.

Men han medgiver, at det er gætværk. Alt og alle er i spil i denne mystiske mordgåde. Sikkert er det dog, at Reginald Boulos benægter at have haft noget som helst med mordet at gøre.

»Man kan have politiske modstandere, men ikke politiske fjender. Den politiske opposition ville ikke have kapaciteten til at udføre en så velorganiseret mission,« siger milliardæren til The Haititian Times.

Frygt for yderligere ballade i det allerede politisk anspændte Haiti. Foto: RICARDO ARDUENGO

Den nu afdøde præsident Moïse er tidligere bananeksportør, og han beskyldes af sine modstandere for at have set stort på demokrati og ledet landet som en autokrat. Han har flere magtfulde politiske modstandere, der kunne ønske ham død.

»Efter min mening er Moïse egentlig en god mand, der har turdet stå op mod landets herskende politiske elite, der altid har taget deres bid af kagen. Neg Bananan Nan (bananmanden), som han kaldes i Haiti, nægtede alle dem, der i årtier har lukreret på offentlige kontrakter, deres krav og truede ovenikøbet med at lave en forfatningsændring. Der er mange i Haiti, der kunne tænkes at ville af med ham,« siger Asger Leth.

Nye, mystiske oplysninger om anholdelse af endnu en haitianer, der skulle være en slags mastermind bag mordet og være ankommet til øen med privatfly, øger bare mængden af information, der peger i alle retninger.

»Haiti er et land som intet andet. Mange er analfabeter, og den, der lykkes med at iscenesætte en god historie, der kan fortælles på gaden, er tit den, der får ret. Jeg tror på de hyrede colombianere, når de siger, at de ikke vidste, at de skulle være med i et mord. De kan sagtens være brikker i det teater, der altid foregår i Haiti. Det hele er maskespil og rænker. Man siger i Haiti, at bag bjergene er der flere bjerge.«

»Jeg tror aldrig, dette mord bliver fuldt opklaret,« siger Asger Leth til B.T.