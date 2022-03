Mens det meste af verden holder vejret i frygt for, hvordan situationen i Ukraine udvikler sig, har Rusland lanceret spektakulære beskyldninger mod USA og ukrainerne.

I en serie af artikler fra det russiske nyhedsbureau Tass udruller repræsentanter fra den russiske regering således et plot, som amerikanske myndigheder angiveligt skulle stå bag i samarbejde med den ukrainske regering.

Rusland beskylder amerikanerne for at have finansieret 'et netværk af flere end 30 biolaboratorier' i Ukraine, og USA har brugt mere end 200 millioner dollar på projektet, siger den russiske regering.

Ifølge russerne har man fundet beviser på omfattende eksperimenter på ukrainsk grund.

»Vi bekræfter fakta opdaget under den særlige militæroperation i Ukraine om en nødoprydning af Kyiv-regimet af spor efter et militært biologisk program udført af Kyiv med økonomisk støtte fra det amerikanske forsvarsministerium,« lyder det således i en meddelelse fra Marija Zakharova, talskvinde for det russiske udenrigsministerium.

Ifølge Rusland sendte Ukraines ledelse hastedekret ud om at fjerne alle spor af udviklingsprogrammet, da russerne den 24. februar indledte en invasion.

Blandt andet skulle ukrainerne og amerikanerne have været i gang med at eksperimentere med bakterier af pest, miltbrand, brucellose, difteri, salmonella og dysenteri i laboratorier i både Kharkiv, Lviv og Poltava.

I Lviv havde ukrainerne destrueret 320 beholdere med forskellige bakterier, lyder anklagen.

»Listen og den omfattende mængde af biobakterier er klart bevis på, at eksperimenter under militærbiologiske programmer havde været gennemført der,« siger Igor Kirillov, som er chef for Ruslands 'stråle-, kemiske og biologiske beskyttelsesstyrke' i et Tass-telegram.

Fra amerikansk side er reaktionen klar:

»Vi noterer os Ruslands falske påstande om USAs såkaldte biolaboratorier og kemiske våbenudvikling i Ukraine. Vi har også set kinesiske embedsmænd gentage disse konspirationsteorier,« udtaler Joe Bidens talskvinde Jen Psaki på Twitter.

Hun kalder beskyldningerne for 'absurde'.

»Det er sådan en slags misinformationskampagne, som vi har set gentagne gange fra russerne igennem årene i Ukraine og i andre lande, og myterne er blevet punkteret. Det er et eksempel på de typer af falske påskud, som vi har advaret om, at russerne ville opfinde.«

»USA opererer efter fuld overensstemmelse med sine forpligtelser under den kemiske våbenkonvention og den biologiske våbenkonvention og hverken udvikler eller er i besiddelse af sådanne våben nogen steder,« siger hun videre.

Hun frygter imidlertid, at russerne selv kan finde på at benytte sig af biokemiske våben, fordi man er presset af begivenhedernes gang i Ukraine.

For det har de gjort før, pointerer Jen Psaki køligt.

»Det er Rusland, som har en lang og veldokumenteret historik med at bruge kemiske våben, heriblandt forsøg på snigmord og forgiftning af Putins politiske fjender som Aleksej Navalnyj,« siger Jen Psaki, som konstaterer, at Rusland fortsat støtter Assad-regimet i Syrien.

Mens ordkrigen mellem de to supermagter raser, frygter man også i Danmark, hvad russerne kan finde på. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke udelukke, at Vladimir Putin giver ordre til at benytte biokemiske våben mod Ukraine.

»Det er der en risiko for, og ingen kan give garantier for, hvordan det ender, og hvor det ender,« siger hun ifølge Ritzau.

Den danske militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen fra Københavns Universitet betegnede det i en liveblog med spørgsmål fra B.T.s læsere torsdag i første omgang som værende af 'lille' sandsynlighed, at russerne vil bruge biokemiske våben.

»Så længe at den konventionelle kampagne kan holdes i gang, er sandsynligheden lille. Ikke mindst fordi brugen af kemiske eller biologiske våben for altid vil skrive Putin ind i historien som krigsforbryder,« sagde Jens Wenzel Kristoffersen.



»Kemisk/biologiske våben, det bruger man ikke. Man har masser af dem, men man bruger dem ikke. Det skal nok nærmere betragtes som et afskrækkelsesvåben i kategorien weapons of mass destruction, fordi man ikke har styr på, hvor mange der bliver slået ihjel.«

»De kan brede sig ud over områder, som man ikke kan kontrollere og vil føre til ualmindeligt store lidelser for dem, der bliver ramt,« sagde Jens Wenzel Kristoffersen desuden.