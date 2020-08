Seks hvaler er allerede døde, efter at de strandede i Irland. Én er stadig i live, men i kritisk tilstand.

Hvaler dør på stribe, efter at de strander på den irske vestkyst. Ud af syv hvaler, der er strandet på en strand nær den irske by Rossnowlagh, er kun én stadig i live.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Alle syv hvaler, der er strandet i Irland, er af arten døgling.

Sibeal Regan fra Den Irske Hval- og Delfingruppe (IWDG) siger, at gruppen har ydet hjælp til hvalerne, men at det ikke har været muligt at redde størstedelen af dem.

- Det er meget trist, men det er da en trøst at vide, at hvalerne ikke længere lider, siger hun til Sky News.

IWDG har forsøgt at hjælpe dyrene, men efter at tidevandet kom ind, har gruppen været nødt til at forlade stranden og hvalerne.

- Alle hvalerne ligger under vand lige nu, men desværre er størstedelen døde, siger Sibeal Regan.

/ritzau/