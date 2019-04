Fundet af en død hval, der er skyllet op på stranden på Sardinien, vækker bekymring i Italien.

I hvalens mave fandt man nemlig ikke kun en død unge.

Også sorte skraldesække, fiskenet, tuber og en pose med sæbe til vaskemaskiner, hvor man stadig kunne læse mærkaten og stregkoden, blev der fundet i maven på den otte meter lange hval. Sammenlagt havde den slugt omkring 22 kilo plastik.

Det oplyser Luca Bittau, der er præsident i interesseorganisationen SeaME, til CNN.

Her ses noget af det plasik, man fandt i hvalens mave. Foto: SEAME Sardinia Vis mere Her ses noget af det plasik, man fandt i hvalens mave. Foto: SEAME Sardinia

Fundet vækker bekymring hos Italiens miljøminister, Sergio Costa.

'Er der stadig mennesker, som siger, at miljøproblemer ikke er vigtige problemer? For mig er de, og de er en prioritet,' skrev han på sin Facebook-profil umiddelbart efter fundet.

'Vi har for vores vores egen bekvemmelighed brugt engangsemballage på en uansvarlig måde i årevis, og nu får vi konsekvenserne at mærke. Frem for alt får dyrene konsekvenserne at mærke.

For at komme problemet til livs, henviser Sergio Costa til et EU-direktiv om at forbyde engangsplast, som træder i kraft fra 2021. Han lover i opslaget, at Italien vil være et af de første lande, som tager direktivet til sig.

Hvalen blev fundet på stranden ved det popoulære turistspot Porto Cervo. Foto: SEAME Sardinia Vis mere Hvalen blev fundet på stranden ved det popoulære turistspot Porto Cervo. Foto: SEAME Sardinia

Det er langt fra første gang, at der findes plastik i maven på havdyr.

Så sent som i midten af marts, fandt man hele 40 kilo plastikaffald i maven på en hval, som var strandet på Filippinerne.

Sidste år døde en kaskelothval i Indonesien med seks kilo plastik i maven. I Thailand døde en hval, efter den havde slugt mere end 80 plastikposer. Samme skæbne ramte en grøn skildpadde, som endda er en beskyttet art i thailandske farvande.

Også i Skandinavien er en hval død, efter at have slugt plastik. Den skyllede for to år siden op ud for kysten ved Bergen i den sydvestlige del af Norge. I dens mave fandt man 30 poser af plastik.