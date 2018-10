Grace Meng, hustruen til den forsvundne Interpol-chef Meng Hongwei, står frem og fortæller, at hun modtog et kryptisk billede lige inden sin mands forsvinden.

Det er et billede af en kniv, som Grace Meng skulle have modtaget af Meng Hongwei.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP søndag.

Grace Meng modtog billedet, umiddelbart inden Meng Hongwei forsvandt under et besøg i Kina.

Grace Meng viser beskeden fra Meng Hongwei frem. Foto: JEFF PACHOUD

Hvad billedet med kniven helt konkret betyder, vides der ikke noget om.

Grace Meng tror dog, at billedet sender et signal om, at Meng Hongwei skulle have været i fare, da han sendte billedet. Yderligere fortæller Grace Meng, at hun fire minutter inden, hun delte billedet, fik en besked fra Meng Hongwei, hvor der stod 'Vent på mit opkald'.

Siden den besked har hun dog intet hørt fram.

Grace Meng fortæller derfor også, at hun ikke ved, hvad der helt præcist er sket med ham.