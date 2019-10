Hustruen til den amerikanske 'Tarzan'-skuespiller Ron Ely blev tirsdag aften fundet knivdræbt i deres hjem i Californien.

Parrets søn, der formodes at være gerningsmanden, blev efterfølgende skudt og dræbt af politiet.

Det skriver nyhedsbureauet AP og BBC.

Politiet rykkede ud til familiens hjem i Hope Ranch - en forstad til Santa Barbara - klokken 20:15 tirsdag aften, efter man havde modtaget et alarmopkald fra stedet, oplyser Santa Barbara County Sheriff’s Office i en pressemeddelelse.

Sådan så det ud, da Ron Ely spillede rollen som 'Tarzan' i NBC-tv-serien af samme navn.

'Da de ankom, tog betjentene kontakt til Ron Ely og fandt hans hustru, 62-årige Valerie Lundeen, afgået ved døden med flere knivstik inde i deres hjem,' lyder det.

Mens betjentene var på stedet, fandt de frem til den mistænkte gerningsmand, som viste sig at være parrets søn, Cameron Ely på 30 år.

'Betjentene gennemsøgte boligen og det nærliggende område for at finde Cameron Ely. Under eftersøgningen blev den mistænkte lokaliseret uden for hjemmet,' beskrives det i pressemeddelelsen.

'Han udgjorde en trussel, og som svar på det affyrede fire betjente deres tjenestevåben mod den mistænkte, hvilket fatalt sårede ham.'

Ingen betjente kom noget til under hændelsen.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad motivet til drabet på Valerie Lundeen skulle have været - og det fremgår heller ikke, hvad Cameron Ely skulle have gjort, siden han blev betragtet som en trussel.

81-årige Ron Ely er især kendt for spille hovedrollen som 'Tarzan' i NBC-serien af samme navn fra 1966 til 1968. Han blev senere gift med Valerie Lundeen, som han fik tre børn med.

Der er ifølge AP ingen meldinger om, at Ron Ely skulle være kommet til skade, men politiet bekræfter, at han var til stede i hjemmet under hændelsen.