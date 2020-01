176 mennesker på et ukrainsk passagerfly blev dræbt, da det styrtede til jorden onsdag morgen i Iran.

Nu taler hustruen til flyets pilot.

Ukrainske Kateryna Gaponenko fortæller til SkyNews, at hun var bekymret for, at hendes mand, Volodymyr, skulle være pilot på det ukrainske fly på grund af urolighederne i Iran.

Hun forklarer til mediet, at hun bønfaldt piloten om at lade være med at stige ombord på det fly, der styrtede ned kort efter afgang.

De afdødes ejendele ligger spredt ud over stedet, hvor flyet styrtede ned. Foto: WANA NEWS AGENCY

»Selvfølgelig var jeg bekymret - jeg var meget bekymret,« siger Kateryna Gaponenko til SkyNews.

»Jeg bad ham om ikke at flyve. Jeg sagde: 'Du skal ikke gøre det.' Men han sagde til mig: 'Hvem skal ellers flyve flyet, hvis ikke jeg gør det? Jeg er på skemaet. Jeg er nødt til at flyve.'«

Piloten blev sammen med resten af flyets passagerer dræbt i det flystyrt, som der stadig er meget mystik omkring, efter de seneste meldinger har lydt, at flyet blev skudt ned.

Ud over 82 iranske passagerer var 63 canadiere, 11 ukrainere, ti svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter om bord på flyet, der styrtede ned lidt udenfor Teheran.