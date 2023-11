Den russisk-britiske journalist og systemkritiker Vladimir Kara-Murzas hustru, Evgenia Kara-Murza, er bekymret. Meget bekymret.

Faktisk er hun så bekymret, at hun frygter for sin ægtemands helbred, efter han i september blev overført til et fængsel i Sibirien.

Det fortæller hun i et eksklusivt interview med The Independent.

»Hans tilstand vil kun blive forværret, fordi han på ingen måde kan få frisk luft eller gå ture,« siger hun til mediet.

Vladimir Kara-Murza tabte sin ankesag i august, en måned senere blev han flyttet til et fængsel i Sibirien. Foto: Dmitry Serebryakov/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Kara-Murza tabte sin ankesag i august, en måned senere blev han flyttet til et fængsel i Sibirien. Foto: Dmitry Serebryakov/AP/Ritzau Scanpix

Vladimir Kara-Murza blev i april i år idømt 25 års fængsel for landsforræderi. Han blev dømt for offentligt at fordømme Ruslands invasion af Ukraine. Officielt lød anklagen på forræderi og spredning af falske oplysninger om det russiske militær, skrev AFP i april.

Allerede før sin anholdelse og dom i april havde Putin-kritikeren alvorlige helbredsproblemer, som følge af to forgiftninger i 2015 og 2017, der nær havde kostet den 42-årige livet.

Forgiftningerne forårsagede organsvigt og nervesygdommen polyneuropati, skriver The Independent.

Ifølge The Independent har neurologen i Moskvas fængselssystem, der også tilså Kara-Murza, inden hans dom i april anbefalet, at den 42-årige Putin-kritikers tilstand kun vil blive forværret, hvis ikke han får regelmæssig motion og adgang til frisk luft.

Og det mener Evgenia Kara-Murza ikke er en mulighed, når hendes mand afsoner sin dom i Sibirien og tiden er ved at løbe ud.

»Myndighederne forsøger også at isolere ham så meget som muligt, og det er derfor, jeg er meget bekymret for hans liv,« siger hun til The Independent.

Den britiske regering har fordømt dommen mod Kara-Murza, og beskriver den som politisk motiveret.

Derfor beder Kara-Murzas hustru nu Storbritannien om at presse Rusland til at løslade ham.