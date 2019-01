Anne-Elisabeth Hagen, som er gift med en af Norges rigeste mænd, forsvandt den 31. oktober sidste år. Først nu vælger familien at bryde tavsheden.

Det skete på direkte tv, hvor familien mandag aften kom med en direkte opfordring til den eller de ukendte personer, som ifølge politiets teori har kidnappet Anne-Elisabeth Hagen.

»For familien er der naturligvis én ting, som er vigtigst. De ønsker at få hende hjem så hurtigt som overhovedet muligt. Og vi ønsker at komme i bedre og anderledes kontakt med dem, som har Anne-Elisabeth,« siger bistandsadvokat Svein Holden på vegne af familien i programmet 'Åsted Norge' på norsk TV 2.

Han understreger, at familien Hagen gerne vil i kontakt med de formodede kidnappere.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix

»Hvis vi får bekræftet, at hun er i god behold, ønsker vi at finde en løsning, så hun kan komme hjem til sine kære i god behold,« siger Svein Holden.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med milliardæren Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Først ti uger efter hendes forsvinden gik politiet til pressen og fortalte om den opsigtsvækkende og uhyggelige sag.

Den megen ventetid skyldes ifølge det norske politi familiens sikkerhed, idet der under efterforskningen blev fundet en skriftlig besked i familien Hagens hjem, som indeholdt både krav om løsepenge og trusler mod den 68-årige kvindes liv

Her ses parrets hjem i Lørenskog øst for Oslo. Foto: Jens Astrup Vis mere Her ses parrets hjem i Lørenskog øst for Oslo. Foto: Jens Astrup

De formodede gerningsmænd truer i beskeden med at slå Anne-Elisabeth Hagen ihjel, hvis politiet og medierne fik nys om den påståede bortførelse.

Der er også krav om en løsesum, som angiveligt skulle lyde på 85 millioner norske kroner.

Politiet har anbefalet familien ikke at indfri kravet, men vil ikke bekræfte, hvor mange penge, de formodede kidnappere forlanger.

Af disse årsager har familien afstået fra at udtale sig om Anne-Elisabeth Hagens forsvinden - indtil nu.

Foto: Norsk Politi Vis mere Foto: Norsk Politi

I interviewet med norsk TV 2 fortæller Svein Hagen, at familien føler 'fortvivlelse og magtesløshed' over situationen og den frygtlige uvished de har levet i, siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt for to en halv måned siden.

Politiet har fået en masse tips og henvendelser, siden det onsdag kom frem, at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen frygtes kidnappet.

Men ingen af de mange tips og henvendelser har dog ført til, at norsk politi har fået kontakt til de tre personer, som blev efterlyst i sagen torsdag.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har tre børn og flere børnebørn.