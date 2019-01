I ugerne op til, at milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen sporløst forsvandt, studsede en nabo fra området over to mænds opførsel, mens de sad og fiskede ikke langt fra kvindens hjem.

»Jeg har aldrig set nogen fiske fra molen før, men det kan godt være, det er normalt. Det var mere helhedsindtrykket, jeg studsede over. De var usædvanligt afvisende over for andre, og de havde et stort kamera med stativ og en lang telelinse med sig.«

Sådan fortæller manden, som bor i området, til det norske medie VG.

Det er nu mere end tolv uger siden, at den norske kvinde Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem - og hun frygtes at være kidnappet.

Ægteparrets hjem i Lørenskog. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Ægteparrets hjem i Lørenskog. Foto: NTB SCANPIX

Sidste livstegn fra hende var klokken 09:14 den 31. oktober, da hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem. Da hendes mand - Tom Hagen, der er en af landets rigeste - kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

I stedet fandt han en seddel, hvoraf der fremgik et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville komme til skade, hvis politiet blev involveret.

Til VG fortæller manden, der ikke ønsker sit navn frem, at han så de to mænd to gange sidde ved molen ved Langvannet blot 100 meter fra Anne-Elisabeth og Tom Hagens hus i Lørenskog øst for Oslo.

Efter politiet den 9. januar valgte at fortælle offentligheden om sagen, som man indtil da havde efterforsket i hemmelighed, kontaktede manden politiet og fortalte om de to mænd.

Tidligere har politiet meldt ud, at man ikke kan udelukke, at familien Hagen har været holdt under observation i tiden op til den formodede kidnapning.

Manden forklarer dog, at han ikke kan huske præcist, hvilke dage han så de to mænd, men at det kunne være i september og/eller oktober.

Sammen med sin datter har han en tradition for næsten hver aften at gå ned på molen for at fodre ænder. Det var under de ture, han så de to mænd, som han beskriver som værende sortklædte og omkring 35 til 45 år. De snakkede østeuropæisk, men ikke polsk, da manden forstår lidt af det sprog.

Begge mænd beskrives som robuste, men særligt den ene var muskuløs og kraftig.

Det er dog ikke usædvanligt, at området omkring Langvannet tiltrækker folk, der gerne vil fotografere fugle og derfor har kameraer med, men manden forklarer til VG, at han undrede sig over kombinationen af fiskestænger, kamera og de to mænds afvisende opførsel. De tog heller ingen billeder, mens han var der med sin datter.

Til VG fortæller efterforskningsleder Christian Berge fra Øst Politidistrikt, at han ikke har en kommentar til mandens observation, andet end at man har fået mange tips og henvendelser i sagen.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Ægteparret har tre børn og flere børnebørn.