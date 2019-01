I hele 71 dage har den norske kvinde Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, der er gift med en af Norges rigeste mænd, været forsvundet fra sit hjem.

Politiet frygter, at hun kan være kidnappet, da der er blevet fremsat krav om løsepenge.

Det oplyser politiinspektøren Tommy Brøske på et pressemøde onsdag formiddag, hvor han samtidig bekræfter identiteten på den forsvundne kvinde.

»Der er fremsat krav om både løsepenge og alvorlige trusler. Vi har rådet familien til ikke at indfri kravet,« fortæller han.

Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Øst politidistrikt Vis mere Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Øst politidistrikt

Det har dog i sidste ende op til familien at beslutte, hvad de vil gøre, fortæller han til det norske medie VG.

»Det er en vanskelig vurdering. Til syvende og sidst er det den, som kravet er rettet mod, der må tage afgørelsen - i dette tilfælde hendes familie. Vi giver faglig støtte om fakta i disse sager baseret på erfaring, men til syvende og sidst er det familien, som må tage denne beslutning,« forklarer han.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, der er 68 år, er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Det er nu mere end ti uger siden, at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra hjemmet i Lørenskog i nærheden af Oslo den 31. oktober.

Ifølge det norske medie VG skal Tom Hagen den dag været kommet hjem til et tomt hus og en skriftlig besked. På dårligt norsk skal der i beskeden være fremsat et krav på ni millioner euro i kryptovalutaen Menora og en trussel om, at hustruen ville blive dræbt, hvis han involverede politiet i sagen.

»Det sidste sikre livstegn er onsdag den 31. oktober,« fortæller Tommy Brøske på pressemødet og fortsætter:

»Der har ikke været livstegn fra hende. Der har heller ikke været tegn på, at hun ikke er i live.«

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra sit hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Berg-Rusten, Ole Vis mere Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra sit hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Berg-Rusten, Ole

Flere norske medier har tidligere onsdag beskrevet, hvordan politiet i al hemmelighed har efterforsket sagen - ligesom politiet har bedt de norske medier om ikke at omtale sagen. Indtil nu.

»Når vi nu går ud med det, så skyldes det, at vi har behov for mere information i sagen. Det har været en svær beslutning at tage, men vi håber og tror, at offentligheden kan bidrage med værdifuld information, der kan hjælpe os videre,« forklarer Tommy Brøske, der er politiinspektør i 'Felles enhet for etterretning og etterforsking'.

»Vores mål er at finde kvinden i live og genforene hende med familien. Som i alle alvorlige kriminalsager er tiden en vigtig faktor, og vi er afhængige af tips, som kan bringe os videre og bidrage til, at vi finder den savnede kvinde.«

På pressemødet bekræfter han, at man ikke har nogen mistænkte i sagen indtil videre, men at man har fundet spor i parrets hjem.

»Der er gennemført omfattende kriminaltekniske undersøgelser, og der er sikret spor. Vi kan på nuværende tidspunkt i efterforskningen ikke sige mere om, hvilke spor der er fundet,« siger han.

»Vi har selvfølgelig flere hypoteser i sagen, men vores hovedhypotese har hele tiden været, at forurettede (Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, red.) er blevet taget fra sit hjem af ukendte gerningsmænd mod sin vilje.«

Videre forklarer han, at man har været i kontakt med den eller de personer, der har fremsat kravet om løsepenge. Dog ikke mundtligt, men via en digital kommunikationsplatform. Han ønsker dog ikke at oplyse nærmere om platformen - eller hvornår der sidst har været kontakt.

Det vides ikke, om den 68-årige kvinde holdes skjult et sted i Norge eller i udlandet.

Huset i Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Berg-Rusten, Ole Vis mere Huset i Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Berg-Rusten, Ole

Familien til Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har frabedt sig at blive kontaktet af medierne. Dog vil Tom Hagens bistandsadvokat komme med en udtalelse på familiens vegne onsdag eftermiddag.