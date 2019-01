To gange om ugen mødes en gruppe naboer fra Oslo-bydelen Lørenskrog til kaffe og vafler. Men hvor der plejer at blive grinet og hyggesnakket, har stemningen den seneste uge været meget trykket til vennesammenkomsten.

Alle er i chok over, at en vennerne - Anne-Elisabeth Hagen - er forsvundet og frygtes kidnappet. Vennerne fra Lørenskrog har en bøn til gerningsmændene, men de frygter, at det allerede er for sent.

»Det er underligt, at de ikke tager kontakt (til familien, red.), hvis det handler om penge. Det er mærkeligt, at de ikke får skabt en kontakt, så der kan ske noget i sagen. Jo længere de har hende, desto værre bliver det,« siger Rolf Selmer, som er en ven af Hagen-parret, til norsk TV 2, med og sigter på gerningsmændene.

Det sker efter at 68-årige Anne-Elisabeth Hagens familie mandag stod frem på direkte tv, og opfordrede de formodede kidnappere til at henvende sig til dem - uden resultat.

»For familien er der naturligvis én ting, som er vigtigst. De ønsker at få hende hjem så hurtigt som overhovedet muligt. Og vi ønsker at komme i bedre og anderledes kontakt med dem, som har Anne-Elisabeth,« sagde bistandsadvokat Svein Holden på vegne af familien i programmet 'Åsted Norge' på norsk TV 2.

Anne-Elisabeth Hagen, som er gift med en af Norges rigeste mænd, forsvandt den 31. oktober sidste år. Siden har ingen set hende.

Norsk politi har en teori om, at hun er blevet kidnappet, men valgte først 10 uger efter hendes forsvinden at gå til pressen og fortælle om den opsigtsvækkende og uhyggelige sag.

Den lange ventetid skyldes ifølge det norske politi familiens sikkerhed, idet der under efterforskningen blev fundet en skriftlig besked i familien Hagens hjem, som indeholdt både krav om løsepenge og trusler mod den 68-årige kvindes liv.

Vennerne fra Lørenskrog forsøger at holde modet oppe trods det manglende gennembrud i den formodede kidnapningssag, men som tiden går og gerningsmændene stadig ikke giver lyd fra sig, svinder håbet ind.

»Vi frygter, at hun ikke længere er i live, når de ikke får nogen respons. Alle frygter det,« siger Bjørn Trop til norsk TV 2.

Også han er en god ven af familien Hagen, som af naboerne beskrives som værende helt nede på jorden, selvom de er mangemillionærer.

Anne-Elisabeth Hagens mand Tom Hagen indtager ifølge det norske finansmedie Kapital plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Flere af naboerne fra Lørenskrog kender parret så godt, at de har været på ferie og har fejret nytår sammen med med familien Hagen.

Politiet har fået en masse tips og henvendelser, siden det onsdag kom frem, at Anne-Elisabeth Hagen frygtes kidnappet.

Men ingen af de mange tips og henvendelser har dog ført til, at norsk politi har fået kontakt til de tre personer, som blev efterlyst i sagen torsdag.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har tre børn og flere børnebørn.