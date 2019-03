Det er endnu ikke meget, der er kommet frem om de personer, som hævder at have kidnappet den norske milliardærfrue Anne Elisabeth Hagen fra hendes hjem for fire måneder siden.

Men den forsvundne kvindes familie fortæller nu, at man føler sig sikre på, at personerne har modtaget det budskab, man har forsøgt at formidle gennem medierne.

Det forklarer familiens bistandsadvokat, Svein Holden, til norsk TV 2.

Ifølge ham viser de seneste beskeder, som familien har modtaget fra de formodede kidnappere, at de helt tydeligt har forstået det, der er blevet sagt på de pressemøder, der er blevet afholdt i sagen.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt sporløst den 31. oktober sidste år. Man frygter, at hun er blevet kidnappet. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt sporløst den 31. oktober sidste år. Man frygter, at hun er blevet kidnappet. Foto: NTB SCANPIX

»I den sidste henvendelse fra modparten fik vi klar besked om, at det, jeg havde sagt på vores pressekonference, havde nået frem til dem,« fortæller Svein Holden.

Han ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvordan den fremgår af beskederne.

Siden det i midten af januar kom frem, at den 63-årige Anne Elisabeth Hagen, der er gift med en af Norges rigeste mænd, var forsvundet sporløst fra sit hjem i Lørenskog den 31. oktober sidste år, har Svein Holden på vegne af familien i medierne fortalt, at familien er klar til at forhandle med de formodede kidnappede.

Men kun hvis man kan få livstegn.

Nu - fire måneder efter, hun forsvandt - har der dog endnu ikke været nogle tegn på liv fra Anne Elisabeth Hagen.

Sidste livstegn fra hende var klokken 09:14 den 31. oktober, da hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem. Da hendes mand - Tom Hagen - kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

I stedet fandt han en seddel, hvoraf der fremgik et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville komme til skade, hvis politiet blev involveret.

På et pressemøde torsdag fortalte efterforskningslederen i sagen, politiinspektør Tommy Brøske fra Øst Politidisktrikt, at man er bekymret over ikke at have modtaget livstegn fra kvinden.

Anne-Elisabeth og Tom Hagens hjem. Foto: Fredrik Hagen Vis mere Anne-Elisabeth og Tom Hagens hjem. Foto: Fredrik Hagen

»Det er naturligt for politiet at stille spørgsmål og betvivle, om hun fortsat er i live,« sagde han og tilføjede:

»Der er god grund til at tro, at hun er udsat for en alvorlig strafbar handling.«

I efterforskningen har politiet blandt andet haft fokus på to personer, som er blevet optaget på overvågningsvideoer ved Tom Hagens arbejdsplads på dagen, hvor hans kone forsvandt.

Det er dog endnu ikke lykkedes politiet at identificere de to personer.

»Vi betragter fortsat disse personer som interessante. Vi har fået flere tip på navngivne personer, men vi har langt fra opnået konkrete resultater,« fortalte politiinspektøren på pressemødet.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Ægteparret har tre børn og flere børnebørn.