Efterforskerne, der arbejder på at opklare sagen om den forsvundne norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen, kaster sig nu over skosåler.

Så sent som i forrige uge kontaktede politiet et vidne i sagen for at undersøge vedkommendes sko.

Vidnet blev opsøgt på privatadressen, hvor en efterforsker fra kriminalpolitiet tog billeder af sålerne på fem-seks par af vedkommendes sko, skriver den norske avis VG.

»Jeg fik en forståelse af, at politiet kortlægger hvilke sko, der har været på ejendommen, og da jeg har været der i et bestemt tidsrum, blev mine sko fotograferet,« siger vidnet til avisen.

Vedkommende fandt politiets besøg ubehageligt, men har forståelse for, at det er et stykke arbejde, der må gøres.

»Jeg føler ikke nogen mistanke mod mig,« siger vidnet.

Det er nu syv måneder siden, at den 69-årige milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra hjemmet i Lørenskog - og politiet kan fortsat ikke svare på, hvad der kan være sket med hende.

Hovedteorien er fortsat, at hun er blevet bortført af ukendte gerningspersoner. Indtil videre er ingen pågrebet i sagen.

Huset, hvor familien Hagen bor. Foto: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Huset, hvor familien Hagen bor. Foto: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX/AFP/RITZAU SCANPIX

Sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale, hun foretog om morgenen den dag, hun forsvandt.

Ifølge VG's oplysninger har politiet også tidligere undersøgt sko og fotograferet personers skosåler som en del af efterforskningen.

Det drejer sig om personer, som politiet mener har været tæt på åstedet omkring 31. oktober sidste år, hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Politiet har ingen kommentarer til den igangværende efterforskning.