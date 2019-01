Den dag, den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen sporløst forsvandt for snart elleve uger siden, lagde en nabo mærke til, at en bil tog en mærkelig genvej hen over en græsplæne i retning mod hendes hjem.

»Jeg skulle ud at gå morgentur med hunden, da en bil kommer kørende foran døren til boligblokken. Det er ikke unormalt i sig selv, men de plejer at stoppe ved enden af blokken, hvor vejen stopper.«

Sådan forklarer naboen til det norske medie VG.

»Men i dette tilfælde fortsatte bilen over græsplænen og op på grusstien, som går op til huset, hvor Hagen bor,« tilføjer naboen i byen Lørenskog.

A picture taken on January 11, 2019 shows a police cordon outside the home of Norwegian billionaire Tom Hagen and his wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen in Fjellhamar, some 15km north of Oslo. - The wife of a Norwegian multi-millionaire missing for 10 weeks is believed to have been kidnapped and a large ransom has been demanded for her release, local media reported on January 9, 2019. (Photo by Vidar Ruud / NTB scanpix / AFP) / Norway OUT Foto: VIDAR RUUD Vis mere A picture taken on January 11, 2019 shows a police cordon outside the home of Norwegian billionaire Tom Hagen and his wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen in Fjellhamar, some 15km north of Oslo. - The wife of a Norwegian multi-millionaire missing for 10 weeks is believed to have been kidnapped and a large ransom has been demanded for her release, local media reported on January 9, 2019. (Photo by Vidar Ruud / NTB scanpix / AFP) / Norway OUT Foto: VIDAR RUUD

Ifølge naboen kørte bilen ikke hurtigt - men heller ikke så langsomt, som den burde, når man tænker på det område, den kørte i.

Det er nu snart elleve uger siden, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem - og hun frygtes at være kidnappet.

Siden politiet i sidste uge for første gang fortalte om sagen til offentligheden, efter man indtil da havde efterforsket den i al hemmelighed, har det været klarlagt, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt engang i løbet af den 31. oktober sidste år, mens hendes mand - Tom Hagen, der er en af landets rigeste - var på arbejde.

Tirsdag oplyste det norske politi i en pressemeddelelse, at den 68-årige kvinde højst sandsynligt forsvandt fra sit hjem i tidsrummet mellem klokken 9.15 og 13.30.

'Sidste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14,' oplyses det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Tom Hagen tog på arbejde cirka klokken 9.00 og var tilbage i boligen cirka 13.30. Politiet blev varslet omkring en halv time senere.'

Til VG fortæller naboen, at han den dag så bilen tage den mærkelige rute i retning mod huset mellem klokken 08:30 og 10:30.

Derudover beskriver han bilen som SUV-lignende og sølvgrå med norske nummerplader. Han så ikke, hvem der sad bag rattet, eller hvor mange der sad i bilen.

Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix

Observationen af bilen beskriver politiinspektør Tommy Brøske, som leder efterforskningen, som værende 'meget interessant'.

I alt har politiet modtaget omkring 800 tips i sagen. Om alt lige fra personer, køretøjer, mulige skjulesteder og andre observationer.

Det er dog endnu ikke lykkedes at finde frem til hverken Anne-Elisabeth Hagen eller de to mænd, som blev efterlyst i sidste uge.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Da Tom Hagen kom hjem til huset i Lørenskog øst for Oslo den dag, fandt han det tomt, men der lå en seddel fra de formodede gerningsmænd.

Af sedlen fremgik der et krav om løsepenge og trusler om, at Anne-Elisabeths liv ville være i fare, hvis politiet blev involveret. Familien har indtil videre valgt at følge politiets råd om ikke at efterkomme kravet om løsepenge.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har tre børn og flere børnebørn.