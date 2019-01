Lige siden den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt for elleve uger siden, har politiet ledt efter det sted, hvor hun være holdt skjult.

Nu har det norske politi modtaget flere tips om, hvor skjulestedet kan være - også uden for landets grænser.

Det skriver det norske medie VG.

I alt har politiet modtaget omkring 620 tips i sagen, siden man i sidste uge for første gang fortalte offentligheden om den mulige kidnapning af Anne-Elisabeth Hagen, der forsvandt sporløst fra sit hjem nær Oslo den 31. oktober sidste år.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix

Af de mange tips er der både kommet henvendelser fra Norge og fra udlandet.

»Tipsene fra udlandet går blandt andet på skjulesteder,« fortæller politiinspektør Tommy Brøske til VG.

Han ønsker dog ikke at kommentere, hvilket land - eller hvilke lande - der er tale om.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

I sidste uge kom det frem, at politiet i særdeleshed er interesseret i at komme i kontakt med to mænd, der på overvågningsvideoer er set gå rundt ved den bygning, hvor Tom Hagen arbejder, på den dag hvor Anne-Elisabeth forsvandt.

Politiet har forklaret, at man ikke kan udelukke, at den ene - eller begge - kan have holdt ægtemanden under observation.

Ingen af de to mænd er dog fortsat fundet.

Foto: Norsk Politi Vis mere Foto: Norsk Politi

Flere norske medier har siden onsdag beskrevet, hvordan Tom Hagen den 31. oktober kom hjem til et tomt hus, hvor han fandt en seddel, der skulle være skrevet på dårligt norsk.

Af sedlen fremgik et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ville miste livet, hvis politiet blev involveret.

Af den grund blev sagen længe holdt hemmelig for offentligheden.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har tre børn og flere børnebørn.