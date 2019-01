»Der er ingen tvivl om, at familien oplever kidnapningen som en grusom og umenneskelig handling.«

Sådan lyder det onsdag eftermiddag på et pressemøde med bistandsadvokaten for familien til den norske kvinde, der i hele 71 dage har været forsvundet og frygtes at være blevet kidnappet.

Det skriver det norske medie VG.

Den forsvundne kvinde, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen på 68 år, er gift med en af Norges rigeste mænd - forretningsmanden Tom Hagen - og der er fremsat et krav om løsepenge for at få hende tilbage i sikkerhed.

Anne-Elisabeth Hagen. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Anne-Elisabeth Hagen. Foto: NTB SCANPIX

»For familien har det været og er forsat krævende og udmattende at være i denne situation,« fortæller bistandsadvokaten Svein Holden på pressemødet.

Tidligere onsdag fortalte politiinspektøren Tommy Brøske på et pressemøde, at man havde rådet familien til ikke at indfri kravet om løsepenge.

Det råd har familien valgt at lytte til.

»Politiet har givet familien en klar anbefaling om ikke at indfri kravet, og familien har besluttet sig for at følge politiets anmodning,« forklarer Svein Holden og tilføjer:

»Det er klart, at den beslutning har været meget krævende.«

Under det tidligere pressemøde fortalte politiinspektør Tommy Brøske også, at man havde været i begrænset kontakt med den eller de personer, der havde fremsat kravet om løsepenge. Dog ikke mundtligt, men via en digital kommunikationsplatform.

Han ønskede dog ikke at sige, hvornår man sidst havde været i kontakt.

»Det sidste sikre livstegn er onsdag den 31. oktober (hvor kvinden forsvandt fra sit hjem, red.),« fortalte Tommy Brøske på pressemødet og fortsatte:

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra sit hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Berg-Rusten, Ole Vis mere Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra sit hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Berg-Rusten, Ole

»Der har ikke været livstegn fra hende. Der har heller ikke været tegn på, at hun ikke er i live.«

Familiens bistandsadvokat fortalte derfor på sit pressemøde, at familien håber at komme i kontakt med dem, der har Anne-Elisabeth.

»Budskabet er, at familien ønsker at komme i kontakt med dem, der har Anne-Elisabet i dag. De ønsker at få en bekræftelse på, at hun har det godt, at hun er i live. Hvis hun er det, er familien indstillet på at begynde en proces,« forklarer Svein Holden ifølge VG.

På et spørgsmål om familien senere vil betale løsepenge for at få Anne-Elisabeth hjem, svarer bistandsadvokaten:

»Det er en situation, som jeg ikke kan svare på. Jeg tænker, budskabet og håbet i første omgang er, at vi ønsker at modtage livstegn fra Anne-Elisabeth.«

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Bistandsadvokaten forklarede på pressemødet, at han ikke ville svare på spørgsmål angående, hvordan Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skulle være blevet taget fra sit hjem, beløbet på løsepengene eller kommunikationsformen med dem, der har fremsat kravet om løsepenge.